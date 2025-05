Kim Kardashian testifica sobre robo de 10 millones de dólares en joyas en 2016: Juicio en París expone nuevos detalles

La protagonista de 'Keeping Up With the Kardashians' declaró ante el tribunal de París por el robo que vivió en octubre de 2016, cuando cinco hombres armados irrumpieron en su habitación, la maniataron y le robaron joyas millonarias. Los acusados enfrentan penas de hasta 30 años.