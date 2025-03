Kidd Voodoo se consagra en Viña 2025 con una Quinta Vergara rendida, invitados de lujo y un anuncio sorpresa con Los Bunkers

Kidd Voodoo fue el protagonista de la “Noche Urbana” de Viña 2025 con una presentación que hizo vibrar a la Quinta Vergara. Durante su show, sorprendió al invitar a la influencer Katteyes, además de Los 4F del urbano chileno: DrefQuila, Young Cister y Easykid. Sus padres le entregaron la Gaviota de Oro en el escenario y anunció una colaboración con Los Bunkers.

Kidd Voodoo se convirtió en la gran estrella de la “Noche Urbana” del Festival de Viña del Mar 2025, conquistando al público de la Quinta Vergara con una presentación llena de energía, emoción y sorpresas.

Su debut como artista principal en el icónico escenario culminó con la ovación de los asistentes y la entrega de las Gaviotas de Plata y Oro, reforzando su ascenso en la escena musical nacional.

Una noche de sorpresas e invitados especiales

La primera gran sorpresa de la noche llegó cuando el cantante invitó al escenario a la influencer Katteyes; quien, con más de 43.9 millones de seguidores en TikTok, se ha convertido en un fenómeno en redes sociales. Juntos interpretaron Tas Texteandome.

Más adelante, el espectáculo alcanzó un punto álgido cuando Kidd Voodoo reunió en el escenario a DrefQuila, Young Cister y Easykid, formando el conjunto urbano conocido como Los 4 Fantásticos.

La colaboración en vivo del grupo en la interpretación de Enrolar fue uno de los momentos más celebrados de la noche, con los asistentes entregándose completamente al espectáculo.

El reconocimiento a su talento no se hizo esperar. Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, animadores del certamen, le entregaron la Gaviota de Plata, momento en el que Kidd Voodoo emocionó al público con un sentido discurso.

“Me costó mucho tiempo llegar acá. Pensé que iba a ser después o que no me iba a pasar. Es complicado ponerse sueños viniendo de un barrio, ¿saben? Y que terminen sucediendo. Es un proceso muy fuerte, pero gracias a Dios, he tenido a este jurado increíble que me ha apoyado en cada una de mis situaciones nerviosas. A todos ustedes los admiro muchísimo”, expresó.

Gaviota de Oro con sus padres en el escenario

Sin embargo, la mayor sorpresa de la noche llegó cuando, tras un emotivo medley acústico que conmovió a la Quinta Vergara, Kidd Voodoo recibió la Gaviota de Oro de una manera especial: de manos de sus propios padres.

La emoción del artista y su familia se hizo evidente sobre el escenario, con su madre, Macarena, agradeciendo al público por el cariño hacia su hijo.

“Estoy muy contenta. No tengo mucho que hablar ahora, estoy muy nerviosa, pero quiero agradecerle a la gente por el cariño que le tienen a mi hijo. Muchas gracias”, mencionó.

Un anuncio especial con Los Bunkers

Pero no solo brilló con sus propias canciones, sino que también sorprendió con una interpretación de Ángel para un final, de Silvio Rodríguez, popularizada en Chile por Los Bunkers.

Aunque la banda no pudo estar presente, enviaron un mensaje de apoyo y Voodoo anunció una colaboración con sus integrantes, cuyo lanzamiento está previsto para el 6 de marzo.

“No pude tenerlos de invitados, pero sí tengo otra sorpresa. Lanzaremos una canción juntos”, reveló, generando gran expectativa entre los fanáticos.

¿Qué canciones interpretó Kidd Voodoo en Viña 2025?

1. SATIROLOGÍA

2. Grabándote:)

3. Escarlata

4. Tas Texteandome (junto a Katteyes)

5. Ese Guille

6. Minnie (Vol.2)

7. Enrolar (junto a Young Cister, DrefQuila y EasyKid)

8. Recuérdame </3

9. Confortas Pero Dañas

10. Ángel Para Un Final (cover de Silvio Rodríguez)

11. Ángeles