“Apesta, quiero volver a ser famoso”: Kevin Bacon tras disfrazarse de incógnito durante un día para escapar del estrellato

Por CNN Chile 06.07.2024 / 12:49

"A las personas no les importaba yo, no eran amables conmigo. Nadie me decía 'te amo'. Tuve que hacer cola para, no sé, comprar un jodido café o lo que fuera", se quejó el actor de 65 años, reconocido por su papel protagónico en el clásico del cine "Footloose".