Jorge Olguín presenta el primer teaser de su nuevo filme “Kalkutún, juicio a los brujos”

La cinta explora la tensión entre modernidad y creencias ancestrales en uno de los procesos judiciales más recordados de la historia chilena.

La nueva película del director chileno Jorge Olguín, Kalkutún, juicio a los brujos, ya tiene fecha de estreno en salas nacionales: mayo de 2026.

La cinta presentó su primer teaser y afiche oficial, revive uno de los episodios más enigmáticos y documentados de la historia chilena: los juicios por brujería realizados en Chiloé en 1879.

El elenco está encabezado por Juan Carlos Maldonado, Camila Oliva, Bastián Bodenhöfer, Nicolás Zárate, Luis Dubó, Felipe Contreras, Gastón Salgado y Paulina Eguiluz, entre otros.

Ambientada a fines del siglo XIX, la historia sigue a un fiscal enviado desde Santiago (Maldonado) para investigar el asesinato de un hombre acusado de brujería, crimen cometido por dos campesinos conocidos como Los Hermanos Rain.

Al llegar a la isla, el protagonista se enfrenta a un clima de superstición y persecución encabezado por el intendente Luis Martiniano (Bodenhöfer), mientras una joven local, Mailén (Oliva), se adentra en la magia ancestral para intentar salvar a su abuelo, acusado de liderar la sociedad secreta de brujos conocida como La Mayoría.

El filme marca el regreso del realizador al género que ha definido su carrera, luego de títulos como Ángel Negro (2000), Sangre Eterna (2002) y Caleuche, el llamado del mar (2012).

En paralelo, Olguín celebra el reestreno en salas de su ópera prima Ángel Negro, proyectada por tiempo limitado con motivo de Halloween.

Mira el teaser oficial aquí