El K-Pop llega a la Quinta Vergara: grupo NMIXX sorprende en Viña como invitadas especiales

Las surcoreanas asistieron al multitudinario festival en calidad de invitadas especiales, luego de dos exitosos conciertos en el Teatro Caupolicán.

El popular grupo de K-Pop, NMIXX, sorprendió al público chileno haciendo una sorpresiva aparición como invitadas especiales del Festival de Viña 2025.

Las surcoreanas, conocidas por sus canciones Love Me Like This, O.O, DASH y más, bajaron desde el escenario de la Quinta Vergara en calidad de invitadas especiales, siendo presentadas por los animadores Rafael Araneda y Karen Doggenweiler.

En ese contexto, Karen Doggenweiler aseguró que “en esta oportunidad, tenemos invitadas especiales y queremos saludarlas. Porque vienen directamente de Corea. Para ellas, era un sueño conocer nuestro festival, para que vean la trascendencia que tiene nuestro certamen”. Asimismo, agregó “Aquí se cumplen los sueños. Tienen muchas y muchos fanáticos en nuestro país. El grupo de K-pop NMIXX“.

GANAMOS LOS CHILENOS KTMMM AL HARRIS LE FUE COMO EL PICO Y AHORA VINIERON LAS NMIXX pic.twitter.com/73m5uLkCuw — cami 🍎 (@licoryskz) February 25, 2025

Cabe recordar que NMIXX se presentó en Teatro Caupolicán los pasados 22 y 23 de febrero, asegurando tener interés en ira presenciar la edición 2025 del multitudinario Festival.