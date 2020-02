View this post on Instagram

En el marco de la quinta jornada del Festival de Viña, el colectivo feminista Lastesis lideró una intervención urbana organizada por la performer Organa Feminazi y el grupo de actores Tinta Negra en contra de la alcaldesa Virginia Reginato y del certamen. El acto, realizado en el sector de Caleta Abarca de la Ciudad Jardín, acusó la existencia de corrupción en el municipio mediante la performance de “Un violador en tu camino”, pero esta vez con la letra de la canción modificada en alusión a la jefa comunal con frases como “la Reginato no es sorora, es ladrona y opresora”.