“Hoy no, Satán”: Katy Perry pasa el susto de su vida tras casi caerse desde una mariposa gigante en pleno show

Katy Perry se caracteriza por realizar shows de primer nivel. Pero un pequeño error técnico le hizo pasar el susto de su vida.

La cantante estadounidense estaba interpretando uno de sus grandes hits “Roar”, lo cual hizo arriba de una mariposa gigante, sujetada por ganchos desde el techo del famoso Chase Center de San Francisco, casa de los Warriors.

Mientras cantaba, los cables se movieron bruscamente, por lo que Perry quedó atrapada en el aire. De hecho, en videos grabados por sus fans, se ve como la cantante detiene su canto, mira hacia el cielo y tras unos segundos, continuó cantando.

Al finalizar, y lograr descender desde las alturas, Perry señaló “hoy no, Satán”, y continuó su concierto en el marco del The Lifetimes Tour.

Katy Perry’s giant butterfly prop just malfunctioned mid-show and nearly took her out… she really said fight or flight 🦋💥 #lifetimestour #KatyPerry @katyperry @ChrisAntonacci1 @todaykatyp pic.twitter.com/MeXJ77JJBj

"Not today Satan !" Katy Perry finishes her Roar performance last night after a malfunction with her butterfly prop that almost knocked her down. Katy being the professional she is continued and finished the performance. The Lifetimes Tour is the best tour of 2025 so far but lets… pic.twitter.com/KMR12eHApq

— Madonna Ultimate (@MadonnaUltimate) July 19, 2025