“Hamnet” y “One Battle After Another” dominan los Globos de Oro 2026 que abren la carrera hacia los Óscar

La ceremonia, presentada por Nikki Glaser, consagró al drama histórico y a la comedia protagonizada por Leonardo DiCaprio, mientras series como 'Adolescence' y 'The Studio' triunfaron en televisión.

La 83ª edición de los Globos de Oro, presentada por Nikki Glaser, marcó el inicio de la temporada de premios con una noche que consagró a Hamnet y One Battle After Another como las grandes protagonistas del cine.

El drama histórico de William Shakespeare, Hamnet, se alzó con el galardón a Mejor película – Drama, mientras que la comedia One Battle After Another, protagonizada por Leonardo DiCaprio, ganó en la categoría de Mejor película – Musical o comedia y sumó cuatro premios en total, incluyendo el de Mejor actriz femenina en un rol secundario para Teyana Taylor.

Triunfos y sorpresas en las actuaciones

El lado televisivo lo dominaron la serie limitada Adolescence y la comedia The Studio, que obtuvieron los máximos honores en sus respectivas categorías. En las interpretaciones cinematográficas, Timothée Chalamet sorprendió al ganar el Globo a Mejor actor principal masculino en una comedia por Marty Supreme, superando a favoritos como DiCaprio y George Clooney.

Rose Byrne también fue una victoria inesperada en comedia por If I Had Legs I’d Kick You. En drama, Jessie Buckley (Hamnet) y Wagner Moura (The Secret Agent) fueron reconocidos como las mejores actuaciones principales.

Grandes decepciones en una noche competitiva

La velada dejó fuera a varios favoritos que se fueron con las manos vacías. Proyectos muy anticipados como Frankenstein de Guillermo del Toro, la comedia Nobody Wants This y las series The Bear y Abbott Elementary no lograron ningún premio.

El éxito musical animado KPop Demon Hunters y el blockbuster Sinners sí obtuvieron reconocimiento, ganando en las categorías de animación y logro de taquilla, respectivamente.

Según reportó NME, la ceremonia definió el panorama para la carrera hacia los Premios de la Academia, posicionando a Hamnet y al equipo de One Battle After Another como fuertes contendientes.