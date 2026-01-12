Cultura golden globes

“Hamnet” y “One Battle After Another” dominan los Globos de Oro 2026 que abren la carrera hacia los Óscar

Por CNN Chile

12.01.2026 / 13:49

{alt}

La ceremonia, presentada por Nikki Glaser, consagró al drama histórico y a la comedia protagonizada por Leonardo DiCaprio, mientras series como 'Adolescence' y 'The Studio' triunfaron en televisión.

La 83ª edición de los Globos de Oro, presentada por Nikki Glaser, marcó el inicio de la temporada de premios con una noche que consagró a Hamnet y One Battle After Another como las grandes protagonistas del cine.

El drama histórico de William Shakespeare, Hamnet, se alzó con el galardón a Mejor película – Drama, mientras que la comedia One Battle After Another, protagonizada por Leonardo DiCaprio, ganó en la categoría de Mejor película – Musical o comedia y sumó cuatro premios en total, incluyendo el de Mejor actriz femenina en un rol secundario para Teyana Taylor.

Triunfos y sorpresas en las actuaciones

El lado televisivo lo dominaron la serie limitada Adolescence y la comedia The Studio, que obtuvieron los máximos honores en sus respectivas categorías. En las interpretaciones cinematográficas, Timothée Chalamet sorprendió al ganar el Globo a Mejor actor principal masculino en una comedia por Marty Supreme, superando a favoritos como DiCaprio y George Clooney.

Rose Byrne también fue una victoria inesperada en comedia por If I Had Legs I’d Kick You. En drama, Jessie Buckley (Hamnet) y Wagner Moura (The Secret Agent) fueron reconocidos como las mejores actuaciones principales.

Grandes decepciones en una noche competitiva

La velada dejó fuera a varios favoritos que se fueron con las manos vacías. Proyectos muy anticipados como Frankenstein de Guillermo del Toro, la comedia Nobody Wants This y las series The Bear y Abbott Elementary no lograron ningún premio.

El éxito musical animado KPop Demon Hunters y el blockbuster Sinners sí obtuvieron reconocimiento, ganando en las categorías de animación y logro de taquilla, respectivamente.

Según reportó NME, la ceremonia definió el panorama para la carrera hacia los Premios de la Academia, posicionando a Hamnet y al equipo de One Battle After Another como fuertes contendientes.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Caso de sarampión en Chile: ¿Qué tan contagioso es el virus y a quiénes afecta más?
La U y River Plate buscan romper récord de público en amistoso femenino
Milicia iraquí dice a EE.UU. que “la guerra contra Irán no es un paseo” ante advertencias de Trump
Colina implementa flota de motos eléctricas para reforzar el patrullaje preventivo en el sector Chamisero
LEGO anuncia nuevos sets en colaboración con Pokémon
Gobierno ingresó proyecto de negociación ramal con suma urgencia