Con espacios de dos metros de distancia entre un asistente y otro, pero con el mismo entusiasmo y a todo volumen, se llevaron a cabo las primeras jornadas de la edición 16 del Festival In-Edit Chile, evento dedicado al cine y documental musical.

Este año, debido a la crisis sanitaria, su programación se dividió entre una muestra de películas a las que se puede acceder a través de una plataforma online, y una serie de proyecciones presenciales en dos salas capitalinas: Matucana 100 y Teatro Nescafé de las Artes.

Lee también: Música Ensamble, el proyecto inclusivo que busca formar los músicos del futuro

Fue en este espacio de Manuel Montt donde se realizó la ceremonia de clausura de este festival, con la proyección de la cinta ganadora del certamen: Yo volveré a triunfar, de los directores Gabriel Gallardo y Heidy Iareski, que fue escogida por un jurado como el Mejor Documental Chileno del año.

El registro, dedicado a la leyenda del bolero y la bohemia porteña, Jorge Farías, fue destacado por conseguir retratar de forma honesta a este cantor popular fallecido en el 2007.

“Cuando comienza, creemos saber hacía dónde se dirige y qué terrenos va a transitar, pero no: no es una historia más sobre un olvidado cantante popular; o al menos, no es sólo eso. Hay otra historia más grande: la de una tradición, la de una ciudad y la de esos “otros” cantores, tal vez menos talentosos pero que se resisten a ser olvidados”, señaló el jurado.

Lee también: Artista del año: Pedro Pascal es la figura en la edición especial de Entertainment Weekly

En la actividad, donde además se presentó un registro del equipo de La Vitrola del inédito del músico y compositor Pepe Fuentes, fallecido en la madrugada del pasado sábado, se premió al mejor videoclip nacional: Piola, tema de Bronko Yotte con colaboración de Gianluca y que fue dirigido por Felipe Prado.

Otros premios que se entregaron en esta edición fueron los siguientes:

Premio del Público: Ahora te vas de Santaferia (Dir. Nicolás Stein)

Premio Especial del Jurado: Antifa Dance de Ana Tijoux (Dirf. Daniela López Lugo)

Mejor Guión: Kiki de Felipenoma (Dir. Tomás Samael) y XO de Medio Hermano (Dir. Marco Pereira)

Mejor Animación: Lampaniu de Patricio Alvarado (Dir. Jacqui Baffico) y Santiago Vice de Jay Ferragamo feat. Papi Joseo, Black Roy y Pablo Chill-E (Dir. Marco Pereira)

Mejor Montaje: Toc de María Colores (Dir. Matías Boza) y Triángulo de las Bermudas de Chini.png (Dir. Chini.png)

Mejor Vestuario y Maquillaje: Antifa Dance de Ana Tijoux (Dir. Daniela López Lugo) y Convéncete de Princesa Alba (Dir. Marialy Rivas)

Mejor Coreografía: Tiene Sabor de Denise Rosenthal (Dir. Franco Bertozzi) y Nudo de Rubio (Dir. Diego Viveros)

Mejor Fotografía: Camisa de Estrellas de Tsunamis (Dir. Pepe Alarcón) y Fingías de Princesa Alba (Dir. 2001).

Mejor Dirección de Arte: Hotel de Alex June (Dir. Celeste Ahumada) y Yo Tenía de Adelaida (Dir. Nataly Gandarillas y Luis Andrés González)

Mejor Cortometraje Nacional: El Cometa de Claudio Marcone y Sebastián Lavados

Premio del Público, Doc. Internacional: My Darling Vivian de Matt Riddlehoover

Premio Festival: All I Can Say de D. Clinch, T. Gould, C. Hennessy y S. Hoon.

Festival In-Edit continúa hasta este 8 de diciembre con la proyección de documentales en la plataforma online ineditchileonline.cl y la charla con profesionales del documental chileno en torno a “La cámara: testigo de la música en la revuelta” (inscripciones abiertas en inedit.cl).