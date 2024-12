Florence Pugh se lanza contra los estándares de belleza en Hollywood: “Es agotador ser una mujer joven en esta industria”

Aseguró que se siente orgullosa de desafiar los estereotipos y mantenerse fiel a sí misma, incluso ante críticas por su apariencia. Y en esa misma línea, la joven de 28 años explicó que uno de los objetivos de su carrera ha sido “cuestionar cómo se percibe a las mujeres” y cómo “se supone que deben ser”.

La actriz británica Florence Pugh habló con franqueza sobre las dificultades que enfrentan las mujeres en Hollywood y criticó los estrictos estándares de belleza de la industria.

“No soy una persona mala onda y espero que la gente crea que soy amable. Pero las mujeres tienen que mantenerse dentro de ciertos límites, de lo contrario las llaman divas, exigentes, problemáticas”, explicó en una entrevista recientemente publicada por The Times.

“Y yo no quiero encajar en los estereotipos creados por otros. Es súper agotador para una mujer joven ser parte de esta industria”, agregó.

Pugh también recordó cómo, en el pasado, los medios solían atacar la apariencia física de actrices como Keira Knightley, relegando sus talentos a un segundo plano.

“No todo el mundo tiene unas piernas larguísimas. Me acuerdo de que veía esta industria (desde afuera) y no me sentía representada. Se me vienen a la cabeza titulares horribles sobre cómo Keira Knightley ya no está delgada, o cómo destrozan a mujeres a pesar de tener talento y ser guapas. Lo único de lo que la gente quiere hablar es de basura inútil sobre el aspecto que tienen. Y por eso no me interesa acatar esas reglas. Me encanta desafiar ideas que no me gustan”, reflexionó.

“Estoy orgullosa de haberme mantenido firme y de lucir como luzco”, enfatizó.

“Me llama mucho la atención la gente que sigue molesta conmigo por no haber adelgazado más o que odia mi piercing en la nariz. No voy a ser capaz de cambiar las cosas yo sola, pero sí puedo ayudar a las mujeres jóvenes que se incorporan a esta industria haciendo que surjan conversaciones donde antes no las había”, concluyó.

En el plano profesional, en tanto, Florence Pugh acaba de protagonizar We Live in Time, junto a Andrew Garfield, y próximamente aparecerá en la película de Marvel Thunderbolts.

Además, se confirmó su participación en una serie de Netflix basada en la novela Al este del Edén, de John Steinbeck.