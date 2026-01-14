Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, anuncia su primer álbum solista ‘Honora’ con colaboraciones estelares

El disco, de influencia jazzística y con participaciones de Thom Yorke y Nick Cave, llegará el 27 de marzo e incluirá una gira por Norteamérica y Europa.

Flea, el icónico bajista de Red Hot Chili Peppers, anunció el lanzamiento de su álbum debut en solitario, titulado Honora, para el 27 de marzo.

El proyecto, que consta de diez temas, incluye composiciones originales y versiones de artistas como George Clinton y Frank Ocean, marcando un regreso a sus raíces como trompetista y a su pasión por el jazz.

Colaboraciones de alto perfil y gira internacional

Según reportó NME, el músico reunió a una “banda de élite de visionarios del jazz moderno” y contó con colaboraciones vocales de Thom Yorke, líder de Radiohead, y Nick Cave. La primera canción publicada, Traffic Lights, es coescrita con Yorke.

Flea también confirmó una gira de presentación que recorrerá Norteamérica, el Reino Unido y Europa. El álbum promete explorar una faceta más introspectiva y experimental del artista, lejos del sonido rock funk que lo hizo famoso.