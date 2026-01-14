Cultura red hot chili peppers

Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, anuncia su primer álbum solista ‘Honora’ con colaboraciones estelares

Por CNN Chile

14.01.2026 / 14:16

{alt}

El disco, de influencia jazzística y con participaciones de Thom Yorke y Nick Cave, llegará el 27 de marzo e incluirá una gira por Norteamérica y Europa.

Flea, el icónico bajista de Red Hot Chili Peppers, anunció el lanzamiento de su álbum debut en solitario, titulado Honora, para el 27 de marzo.

El proyecto, que consta de diez temas, incluye composiciones originales y versiones de artistas como George Clinton y Frank Ocean, marcando un regreso a sus raíces como trompetista y a su pasión por el jazz.

Colaboraciones de alto perfil y gira internacional

Según reportó NME, el músico reunió a una “banda de élite de visionarios del jazz moderno” y contó con colaboraciones vocales de Thom Yorke, líder de Radiohead, y Nick Cave. La primera canción publicada, Traffic Lights, es coescrita con Yorke.

Flea también confirmó una gira de presentación que recorrerá Norteamérica, el Reino Unido y Europa. El álbum promete explorar una faceta más introspectiva y experimental del artista, lejos del sonido rock funk que lo hizo famoso.

DESTACAMOS

Bits Calendario de lanzamientos 2026: Los videojuegos más esperados que llegan a PC, PS5, Xbox y Switch 2

LO ÚLTIMO

País Principalmente en "universitarios de pandemia": Estudio revela un giro hacia el individualismo y la incertidumbre en jóvenes chilenos
Nicole Kidman, Catherine Z Jones y más: Estrellas de Hollywood impulsan el turismo antártico pese a avisos por impacto negativo
"No hay ningún problema para que pueda ejercer como senador": Calisto y suspensión de causa por "nuevo" desafuero
Estados Unidos suspenderá visas de inmigrante para 75 países: Incluye Brasil, Colombia, Egipto y más
Apremios ilegítimos: Suboficiales del Ejército son condenados por vejaciones en estación del Metro en octubre de 2019
En respuesta a Donald Trump: Suecia y Noruega despliegan tropas en Groenlandia ante creciente tensión geopolítica en el Ártico