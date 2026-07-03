Festival Ruidosa anuncia su line up: Conoce todos los detalles

El Festival Ruidosa anunció su parrilla para el evento que se llevará a cabo entre el 10 y 11 de octubre en el Parque O’Higgins.

Entre los artistas confirmados se encuentran Ana Tijoux, Tokischa y Pablo Vittar.

Además de otros números destacados como lo son Denise Rosenthal, Loyaltty, Cancamusa, Karla Melo, entre otras.

Por otro lado, el espectáculo tendrá espacio para el humor que estará a cargo de Asskha Sumathra y Alison Mandel.

El festival tendrá dos escenarios principales que funcionarán de manera alternada.

A su vez, el Teatro La Cúpula se transformará en un centro de conversatorios con seis paneles protagonizados por cantantes, emprendedores y otros referentes.

“Este es un festival que celebra las voces, historias, experiencias, arte y contribuciones de las mujeres en la música latinoamericana”, sostuvo la cantante Francisca Valenzuela, según consignó La Tercera.

Las entradas estarán disponibles desde este lunes 6 de julio a las 10:00 hrs a través de Puntoticket.