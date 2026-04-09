Chile en Cannes 2026: Manuela Martelli entra en competencia con su película El Deshielo

En la Selección Oficial del Festival de Cannes 2026, la presencia chilena quedó marcada por la inclusión de la directora y actriz Manuela Martelli en la sección Un Certain Regard, con su nuevo largometraje El deshielo título internacional: The Meltdown).
El anuncio forma parte del listado oficial publicado por el propio festival para su edición 2026, que se realizará entre el 12 y el 23 de mayo.
Martelli es chilena y su nombre ya había estado asociado a Cannes por su debut como realizadora con 1976, película que tuvo estreno en el festival en 2022.
El Festival de Cannes incorpora El deshielo / The Meltdown en Un Certain Regard, sección que suele reunir miradas autorales y nuevas propuestas dentro de la Selección Oficial.
A continuación, te presentamos la Selección Oficial del Festival de Cannes 2026.
En competencia
Película de apertura: La Vénus Électrique, de Pierre Salvadori — fuera de competencia
Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar
Parallel Tales, de Asghar Farhadi
A Woman’s Life, de Charline Bourgeois-Tacquet
La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi
Coward, de Lukas Dhont
Das geträumte Abenteuer, de Valeska Grisebach
All of Sudden, de Hamaguchi Ryusuke
The Unknown, de Arthur Harari
Another Day, de Jeanne Herry
Sheep in the Box, de Kore-eda Hirokazu
Hope, de Na Hong-jin
Nagi Notes, de Fukada Koji
Gentle Monster, de Marie Kreutzer
Notre Salut, de Emmanuel Marre
Fjord, de Cristian Mungiu
The Birthday Party, de Léa Mysius
Moulin, de László Nemes
Fatherland, de Pawel Pawlikowski
The Man I Love, de Ira Sachs
El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen (The Beloved)
Minotaur, de Andrey Zvyagintsev
Una cierta mirada
Película de apertura: Teenage Sex and Death at Camp Miasma, de Jane Schoenbrun
Elephants in the Fog, de Abinash Bikram Shah — ópera prima
Iron Boy, de Louis Clichy
Ben’imana, de Marie-Clémentine Dusabejambo — ópera prima
Congo Boy, de Rafiki Fariala
Club Kid, de Jordan Firstman — ópera prima
Uļa, de Viesturs Kairišs
La más dulce, de Laïla Marrakchi (Strawberries)
El deshielo, de Manuela Martelli (The Meltdown)
Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel (Forever Your Maternal Animal)
Yesterday the Eye Didn’t Sleep, de Rakan Mayasi
I’ll Be Gone in June, de Katharina Rivilis — ópera prima
Words of Love, de Rudi Rosenberg
Everytime, de Sandra Wollner
All the Lovers in the Night, de Sode Yukiko
Fuera de competencia
La Bataille de Gaulle: L’Âge de Fer, de Antonin Baudry
Karma, de Guillaume Canet
Diamond, de Andy Garcia
L’Abandon, de Vincent Garenq
Crescendo, de Agnès Jaoui
Her Private Hell, de Nicolas Winding Refn
Proyecciones de medianoche
Full Phil, de Quentin Dupieux
Sanguine, de Marion Le Corroller — ópera prima
Roma Elastica, de Bertrand Mandico
Jim Queen, de Marco Nguyen y Nicolas Athané — ópera prima
Gun-Che, de Yeon Sang-ho (Colony)
Cannes Première
La Troisième Nuit, de Daniel Auteuil
The Match, de Juan Cabral y Santiago Franco
Kokurojo, de Kurosawa Kiyoshi (The Samurai and the Prisoner)
Heimsuchung, de Volker Schlöndorff (Visitation)
Propeller One-Way Night Coach, de John Travolta — ópera prima
Proyecciones especiales
Rehearsals for a Revolution, de Pegah Ahangarani — ópera prima
Les Matins Merveilleux, de Avril Besson — ópera prima
L’Affaire Marie-Claire, de Lauriane Escaffre y Yvo Muller
Avedon, de Ron Howard
Les Survivants du Che, de Christophe Dimitri Réveille — ópera prima
John Lennon : The Last Interview, de Steven Soderbergh
Cantona, de David Tryhorn y Ben Nicholas