“No sé si el arte cambiará el mundo, pero sí puede ayudar a muchas personas”: El futuro del arte en Puente Alto a través de la visión de “Noah Bliazi”

Desde sus inicios, Fernando Peñaloza ha destacado por su profunda conexión con el arte, reconociéndolo como una de sus principales influencias. A través de su mirada única sobre Puente Alto, ha demostrado un constante deseo de superarse dentro de la cultura artística. Su trayectoria ha sido testigo de un crecimiento exponencial, destacándose no solo como el primer exponente en exponer dentro de la municipalidad, sino también con miras a su futuro como docente, buscando continuar su labor de enseñanza y difusión artística.

En el corazón de Puente Alto, una de las comunas más pobladas de Chile, emerge la figura de Fernando Peñalosa Muñoz, un artista visual que ha sabido plasmar en sus obras la esencia de su barrio, su gente y sus vivencias.

Conocido en redes sociales como Noah Bliazi, Fernando lleva el arte en la piel y en las venas.

A sus 29 años, su trabajo, cargado de identidad y compromiso social, se ha convertido en un espejo donde se reflejan las historias y los sueños de una comunidad que lucha por salir adelante.

El arte como herencia y destino

Desde muy joven, se destacó por su conexión con la cultura callejera, el hip hop y el rap. Incluso, cree que el “bichito” del arte lo acompaña desde antes de nacer.

“Como todo niño, en el fondo, es artista por esencia. Pero yo creo que el arte es genético. Por parte de mi mamá hay mucho de este don creativo“, comenta en conversación con CNN Chile. Sin embargo, atribuye a su padre su inclinación artística, especialmente por la música.

“Desde chiquitito, probablemente antes de nacer, la guata de mi mamá debe haber escuchado rap“, asegura.

El rap y la pintura han sido dos caras de la misma moneda en su vida.

“Mi papá es el responsable de que yo sea artista. Le gustaba mucho el rap, escuchaba a Vico C. En el barrio, en Lo Hermida, siempre se escuchaba cumbia, merengue, salsa y, sobre todo, rap”, recuerda.

Aunque en un principio pensó que la música sería su camino, con los años descubrió que su verdadera pasión era pintar. Su encuentro con el graffiti fue un punto de inflexión.

El arte nace en la calle, pero no está visible

“Con mis amigos raperos nos gustaba el hip hop y sus cuatro elementos. Intenté rapear, pero no me sentía cómodo, hasta que un día pinté un graffiti y dije: ‘Esto es lo que quiero hacer toda mi vida’“, relata.

Su interés por el arte se desarrolló desde temprana edad, explorando la pintura con una visión amplia.

Y aunque sus inicios estuvieron ligados al graffiti en las calles de Puente Alto, Fernando destaca que la falta de visibilidad de los artistas en comunas periféricas no es un impedimento.

“En las comunas periféricas tenemos nuestro arte brígido (sic), solo que no está visible“, enfatiza.

Peñaloza subraya que Puente Alto es la cuna de la música urbana en Chile y que muchos de sus habitantes tienen talento artístico. “En Puente Alto todos son artistas, todos hacen algo. Otra cosa es que no sea visto“, afirma.

A través de sus redes sociales, especialmente Instagram, retrata su entorno con cuadros que muestran las calles de Puente Alto, jóvenes en la calle, músicos, ferias y niños jugando.

“Era más que nada retratar lo que yo veía y vivía. Como en el rap, donde los artistas escriben sobre lo que viven, yo hago lo mismo con la pintura“, explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @noahbliazi

Su objetivo desde el inicio ha sido poner en valor a quienes viven en la calle y desafiar los paradigmas del arte tradicional.

“La pintura siempre estuvo ligada a la realeza y a la iglesia. Yo quería resaltar a los muchachos y muchachas de la calle. Sabía que una pintura de un niño con una pistola podía incomodar, pero para algunos de nosotros es una realidad”, comenta.

“Aprendo mucho también enseñando”

Graficar imágenes de jóvenes en la calle, junto a armas y otros conceptos asociados a la vida urbana, puede generar incomodidad en algunos sectores. Sin embargo, para el artista Fernando, la reacción de la comunidad ante su trabajo ha sido mayormente positiva.

“Sabía que lo que estaba haciendo era distinto. Usar la técnica antigua de los barrocos con temas actuales generó una buena aceptación“, asegura.

En 2019, Fernando decidió llevar su arte más allá de la creación personal e inició su labor como docente en el Servicio Nacional de Menores (Sename). Explica que cuando comenzó a dar clases, se dio cuenta que debía enfrentar un desafío importante desde el inicio.

Por eso, optó por trabajar directamente en centros de internación provisoria, donde los jóvenes están en prisión preventiva, como una forma de enseñar y practicar desde lo difícil.

Su vínculo con la enseñanza se remonta a su infancia, cuando asistió a un taller de hip hop que marcó profundamente su vida.

“Eso cambió mi vida totalmente. Como que le dio un rumbo ese taller a mi vida. Entonces yo como que dije que me gustaría hacer talleres. Y empecé a hacer talleres y me di cuenta de que me gustaba. Y aparte porque aprendo mucho también enseñando”, relata.

Desde entonces, Fernando ha desarrollado diversos espacios de aprendizaje vinculados al arte, descubriendo en el proceso que enseñar es también una oportunidad para seguir creciendo.

El impacto de su trabajo en los jóvenes de contextos vulnerables ha reafirmado su convicción sobre el poder del arte.

“No sé si el arte cambiará el mundo, pero sí puede ayudar a muchas personas”, reflexiona.

Su objetivo es seguir generando espacios donde el arte funcione como una herramienta de expresión y transformación social, brindando oportunidades a quienes más lo necesitan

“Mientras el arte sea rentable y pueda ser un trabajo, yo creo que más gente puede dedicarse al arte”.

El impacto de ser el primer puentealtino en exponer en Puente Alto

Fernando ha logrado una hazaña significativa en su carrera artística: ser el primer puentealtino en exponer su obra en la Municipalidad de Puente Alto.

Este evento no solo marca un hito en su vida profesional, sino que también tiene un profundo significado para la comunidad a la que pertenece.

Su exposición no es solo una muestra de arte, sino una manifestación genuina de lo que representa su comuna, con todas sus luces y sombras, pero siempre con orgullo.

“El cariño que he recibido de mi gente ha sido impresionante. Muchos me dicen: ‘Hermano, estás abriendo una puerta para todos nosotros'”, comenta Fernando, visiblemente emocionado y orgulloso.

La respuesta de la comunidad ha sido un reflejo de la conexión que ha logrado establecer con sus raíces y con su gente. Para él, el hecho de haber sido el primero en tener la oportunidad de exponer en un espacio municipal tan importante representa mucho más que un logro personal; es un símbolo de que su comunidad, tan a menudo marginada.

En su relato, Fernando destaca cómo este evento marcó un “bonito comienzo” y fue una “hermosa señal” de que su comuna está a su lado.

“Es como una manera de decir, mi comuna es así, está conmigo y me han apañado caleta”, expresa, con una mezcla de emoción y humildad.

Más allá de los halagos personales, Fernando también reflexiona sobre el impacto de su trabajo a lo largo del tiempo.

“Fue bonito ver que, esas pinturas que hice hace cinco años, hoy en día siguen teniendo un impacto en las personas“, comenta.

Un aspecto relevante que Fernando subraya es el cambio que está viviendo la comuna en términos de su relación con el arte.

“Hoy en día, lo que pasa con este proceso municipal es que todos nos sentimos muy parte de lo que está sucediendo a nivel comunal, de todo lo que está pasando. Antes traían artistas de afuera a exponer, pero nosotros somos la cuna de un montón de cuestiones artísticas“, explica, señalando la importancia de valorar a los creadores locales.

Para él, este tipo de exposiciones demuestra que finalmente se está dando el valor que se merece a los artistas de Puente Alto, reconociendo que el arte local tiene una identidad propia que no debe ser desplazada por influencias externas.