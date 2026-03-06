Globalízate 2026: Vuelve la feria gratuita de idiomas con test EF SET y charlas en Santiago y regiones

La programación incluye charlas, asesorías académicas personalizadas y el test EF SET, que entrega certificado alineado al CEFR y permite medir el nivel de inglés en formato online.

La feria Globalízate, enfocada en idiomas y opciones de estudio en el extranjero, realizará una nueva edición gratuita los días 27, 28 y 29 de marzo, con actividades en Santiago y en distintas ciudades del país.

En la capital, el evento se desarrollará en Alonso de Córdova 5151, oficina 101, en Las Condes.

La programación incluye asesorías académicas personalizadas, información sobre programas para estudiar fuera de Chile, charlas con especialistas y exalumnos, y la posibilidad de rendir un test de inglés gratuito con certificación.

El examen disponible es el EF SET, una prueba estandarizada que entrega un certificado alineado al Marco Común Europeo de Referencia (CEFR) y que cuenta con dos modalidades: una evaluación de 50 minutos centrada en comprensión lectora y auditiva, y otra de 90 minutos que incorpora las cuatro habilidades, incluyendo speaking y writing, con apoyo de evaluación automatizada.

El evento se enmarca en un escenario en que Chile se mantiene en la categoría de nivel “moderate” en el EF English Proficiency Index 2025, ranking basado en resultados de 2,2 millones de adultos en 123 países y territorios.

En dicho reporte, Chile figura en el lugar 54 a nivel global y el desglose por habilidades muestra que el puntaje más bajo corresponde a conversación, mientras que lectura y comprensión auditiva aparecen por encima.

Para esta edición, se anunciaron sedes en regiones en La Serena, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Varas y Coyhaique, además de Santiago. El horario informado para las jornadas es de 10:00 a 19:00 horas.

Coordenadas Globalízate 2026

Fechas: 27, 28 y 29 de marzo

Horario: 10:00 a 19:00

Santiago: Alonso de Córdova 5151, oficina 101, Las Condes ￼

Regiones: La Serena, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique

Entrada gratuita con previa inscripción en este link.