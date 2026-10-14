FECILS 2026 revela a los seleccionados de sus ocho categorías en competencia

Entre el 21 y el 24 de octubre, el norte del país será la sede de la duodécima versión del Festival Internacional de Cine de La Serena (FECILS).

Durante cuatro días, la ciudad acogerá un certamen que congrega producciones de diversas latitudes, reuniendo historias que van desde el circuito metropolitano hasta la escena internacional en una única cartelera.

Con el financiamiento del Fondo Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el evento exhibirá una selección oficial de 41 obras. La competencia se estructurará en ocho categorías: Largometraje Internacional, Largometraje Nacional, Documental Regional, Cortometraje Ficción Regional, Cortometraje Ficción Metropolitano, Cortometraje de Animación, Work In Progress FECILS (WIP FECILS) y Work In Progress Realizadoras (WIP Realizadoras).

El director del festival, Eduardo Pizarro, destacó el crecimiento de esta plataforma. “Llegar a nuestra duodécima edición es un motivo de mucha alegría y también una oportunidad para seguir fortaleciendo este espacio para el cine regional. Este año contamos con 41 obras seleccionadas en ocho categorías, que nos permiten reunir distintas miradas, historias y formas de hacer cine, tanto de Chile como del extranjero”, señaló.

Un punto de encuentro para la industria nacional

Además de las exhibiciones para el público, el certamen operará como un polo de desarrollo para la industria a un nivel macrozonal. Como parte de sus actividades de formación, el programa Visión Norte culminará su taller de producción reuniendo de manera presencial a diez realizadores y desarrolladores provenientes de todo el norte de Chile.

A nivel territorial, el certamen también buscará descentralizar el acceso a la cultura con una extensión de sus actividades hacia nueve comunas de la Región de Coquimbo. A esto se suma un componente educativo a través de “FECILS en tu Colegio”, iniciativa que busca acercar el cine a las aulas y que este año convocó a más de 120 establecimientos educacionales.

Las funciones principales se llevarán a cabo en recintos culturales de la ciudad anfitriona, como el Museo Arqueológico y la Sala Latente. El festival concluirá el próximo sábado 24 de octubre, jornada en la que se anunciarán los ganadores de cada categoría en el Aula Magna de la Universidad de La Serena.

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Las 41 obras seleccionadas en esta ocasión son:

Largometraje Internacional

● Adiós, amor — Indra Villaseñor Amador

● Phantoms of July — Julian Radlmaier

● Gioia mia — Margherita Spampinato

● Terra Vil — Luís Campos

Largometraje Nacional

● Cocaína Negra — Cristóbal Valenzuela

● Cobija — Pamela Pequeño

● Lyn Mía — Camila Aboitiz Bellet

● Esa otra selva blanca — Teresa Arredondo

● Sacudirnos el polvo — Yerko Ravlic Elal

Documental Regional

● Se me fue (la esperanza) — René Alvarado Ponce

● De madres, hijas y otras desobediencias — Francisca Lombardo Rubio

● Tres Tristes Tías. Una idea de familia — Carlos (Cako) Villegas Leiva

● Ŋa Hinarere (Los Hijos) — Leonardo Pakarati

● No soy de aquí (Ni soy de allá) — Pilar Imbert

Cortometraje Ficción Regional

● La ofrenda — Samuel David Gonzalez

● Lo que fue nuestro hogar — Angelo Lobos

● Menudita — Sigrid Gallardo

● Película no terminada: Edith — Isidora Gallardo

● Yolanda — Catalina Sandoval Hidalgo

● Inerme — Germán Marchant A.

● Juana y Rosa — Alenei Antecao

● Las termas de Lolol — Francisco Paredes Bassi

Corto Ficción Metropolitano

● Galia — Pepe Alarcón

● Jugo en polvo — Sofía Flores Pinto

● Fantasmas de vidas futuras — Antonia Monserrat y Ricardo Alfonso López

● Volver — Catherine Mazoyer

● Traslación — Felipe Rojas Faúndez

● Un año más — Enzo Destefani

Cortometraje de Animación

● El Tamagochi escarlata — Francisco Visceral Rivera

● Merrimundi — Niles Atallah

● Petra y el sol — Malu Furche y Stefania Malacchini

● Días oscuros — Leo Beltrán

● Famine — Sebastián Javier Fernández

● Geometría Sagrada — Lucca Daniel

● Trabajo realizado — Jaime Freire

Work In Progress Realizadoras

● Una noche las ovejas ardieron — Rossana Castillo

● A través de los muertos — Anita Chávez

● En vivo — Camila Rodó Carvallo

Work In Progress FECILS

● Epílogo para un otoño — David Belmar

● El novato — Esteban Font Rojo

● Perdidos — Jorge Donoso