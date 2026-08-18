Expareja de Hayden Panettiere rompe el silencio tras su muerte: “Dejó este mundo demasiado pronto”

(CNN/CNN Chile) – El exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko rompió el silencio tras la muerte de su expareja, la actriz Hayden Panettiere, con quien tuvo a su hija Kaya, actualmente de 11 años.

A través de un comunicado publicado en redes sociales, Klitschko expresó el impacto que provocó la noticia en su familia y recordó el lugar que la protagonista de Heroes y Nashville ocupó en su vida.

“Nuestra familia está atravesando un momento de profundo shock y dolor”, comenzó el exdeportista.

“El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente. Ella dejó este mundo demasiado pronto. Aunque ya no era mi pareja, Hayden fue una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija, Kaya”, agregó.

La promesa de Klitschko a su hija Kaya

Klitschko también dedicó parte de su mensaje a la hija que tuvo con Panettiere y aseguró que buscará mantener vivo el recuerdo de la actriz.

“A nuestra hija Kaya, siempre le hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que fue”, señaló.

El excampeón mundial de boxeo destacó además la trayectoria profesional de Panettiere y las dificultades que enfrentó durante su paso por la industria del entretenimiento.

“Construyó una carrera increíble gracias a su inmenso talento, enfrentándose también a los lados más oscuros de una industria muy exigente. Nada borrará los momentos que compartimos ni el lugar que ocupaba en nuestras vidas”, afirmó.

Klitschko extendió sus condolencias a los padres, amigos y seguidores de la intérprete y sostuvo que “personas jóvenes y talentosas como Hayden no deberían dejar este mundo tan pronto”.

Finalmente, pidió respetar la privacidad de la familia durante el duelo y agradeció las muestras de apoyo que han recibido.

“Descansa en paz, Hayden. Que encuentres la paz eterna”, concluyó.

Our family is going through a time of profound shock and grief. The announcement of Hayden’s tragic death saddens me deeply. She left this world far too soon. Hayden was, although no longer my partner, an important part of my life and the mother of our daughter, Kaya. She built… pic.twitter.com/etL169NOmB — Klitschko (@Klitschko) August 18, 2026

La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años

Panettiere murió el domingo 16 de agosto a los 36 años, después de que los servicios de emergencia la encontraran en paro cardíaco en una residencia de Greenville, Carolina del Sur.

La causa de muerte todavía no ha sido determinada y permanece bajo investigación de las autoridades locales.

Los antecedentes preliminares no han establecido indicios de intervención de terceros ni señales de traumatismos.

Panettiere alcanzó reconocimiento internacional por interpretar a Claire Bennet en Heroes y posteriormente protagonizó la serie Nashville como Juliette Barnes. También participó en producciones cinematográficas como Scream 4 y Scream VI.

La actriz y Klitschko mantuvieron una relación intermitente durante varios años y en 2014 nació Kaya, su única hija.