“Euphoria” proyectará su tercera temporada en Coachella en un estreno sin precedentes para una serie de televisión

El primer episodio se exhibirá tras el último show del domingo 12 de abril en los terrenos de acampada del festival californiano. La serie regresa a HBO Max después de cuatro años, con los personajes enfrentando problemas de la vida adulta.

La tercera temporada de “Euphoria” tendrá una proyección especial en el Festival de Coachella el mismo día de su estreno. Según anunció HBO, el primer episodio comenzará a reproducirse a las 23:59 hora local (PT) del domingo 12 de abril en los terrenos de acampada del evento, tras la conclusión de la última presentación musical.

El acceso será exclusivo para asistentes con pulsera del festival y por orden de llegada. Esta será la primera vez que un programa de televisión se proyecte en Coachella, que previamente solo había exhibido películas.

Regreso a las pantallas tras cuatro años

La serie, que regresa a HBO Max (y Sky Atlantic en Reino Unido) el 12 de abril, retoma sus tramas cuatro años después. Los personajes, incluida Rue (Zendaya), ya no están en la escuela secundaria y enfrentan problemas de la vida adulta, como conflictos con la ley.

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Según reportó NME, la cuenta de Instagram de la serie confirmó el evento con el mensaje “nos vemos en el desierto”. Coachella comienza este viernes 10 de abril y se extiende por dos fines de semana, el segundo del 17 al 19 de abril. La proyección coincide con la jornada de cierre del primer fin de semana.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​