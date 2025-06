“Nunca he tenido miedo”: Paulina Urrutia revela detalles de su proceso contra el cáncer de mama más agresivo

Casi dos años después del diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, Paulina Urrutia sigue en tratamiento. La actriz chilena detalló su experiencia con el proceso médico, las operaciones, la frustración emocional y cómo ha encontrado humor y fortaleza en medio de la adversidad.

La actriz y exministra de Cultura Paulina Urrutia lleva casi dos años enfrentando un agresivo cáncer de mama.

El diagnóstico, confirmado en mayo de 2024, llegó meses después del fallecimiento de su esposo, el periodista Augusto Góngora, durante la promoción del documental La Memoria Infinita, en el que ambos participaron.

¿Cómo se dio cuenta de que tenía cáncer?

Urrutia, de 54 años, reveló en una entrevista con Revista Ya que los primeros síntomas comenzaron como dolores intermitentes en su pecho izquierdo, que inicialmente atribuyó a la menopausia.

Sin embargo, hacia enero de 2024, el dolor se volvió permanente, y las sospechas médicas se confirmaron con una ecotomografía que reveló dos tumores unidos formando una masa considerable.

“La vida, de un año para otro, me cambió”, dijo la actriz al recordar el momento del diagnóstico de un cáncer de mama triple negativo, uno de los más invasivos.

Asimismo, contó cómo fue su reacción tras enterarse del diagnóstico.

“Lloré como una niña, encerrada y muerta de calor. Imagínate, estaba pelada, hinchada, sin poder trabajar. Mi caso es más terrible porque ¡tú eres actriz, trabajas con tu cuerpo! A no ser que sea una película de zombies, ¿en qué iba a trabajar? Uno se siente absolutamente liquidado, ¡¿cómo no iba a llorar?!”.

Aunque el protocolo inicial incluyó quimioterapia, los resultados no fueron alentadores: aparecieron nuevos tumores y se comprometió un ganglio linfático.

En marzo de 2025 fue sometida a una mastectomía total, pero una biopsia posterior obligó a una segunda intervención quirúrgica en abril.

“La exposición es mi mayor miedo (…). Es un terror que tengo desde los 20 años. A mis amigos les digo, miren, los resultados de la quimioterapia no son buenos, pero esto no se acaba aquí. Me van a operar, me van a hacer una mastectomía total e inmediatamente la reconstrucción mamaria, que es muy importante, psicológicamente. Yo creo que ya lloré lo suficiente y estoy escribiendo mi proceso”, explicó.

Actualmente, Paulina continúa su tratamiento con quimioterapia oral durante un año y expansores mamarios previos a una reconstrucción definitiva.

“Nunca he tenido miedo, nunca tuve, te lo juro. Pero aprendí algo muy valioso: a confiar”, confesó.

La actriz también reflexionó sobre la importancia de incluir exámenes genéticos en el GES, argumentando que estos permiten un abordaje más preciso, a pesar de su alto costo.