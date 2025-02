El rock que le hacía falta a la Quinta Vergara: Incubus consagra su vínculo con Chile en Viña 2025

Los californianos se lucieron en el escenario de la Quinta Vergara, transformándose tendencia en redes sociales por su bajista Nicole Row y por la nostalgia que provocaron en los millenials chilenos.

La conexión de nuestro país es con Incubus es intensa. Desde la primera vez que pisaron Chile en 2007, los estadounidenses, liderados por Brandon Boyd, establecieron un estrecho vínculo con su fanaticada chilena, llegando al punto de realizar un concierto en beneficencia a las familias de los 33 mineros atrapados en la Mina San José.

Sin embargo, a la banda le faltaba un último paso para pasar a ser uno de los actos extranjeros que se graban a fuego en el corazón de los chilenos: Subirse al escenario de la Quinta Vergara.

Esta noche finalizaron el pacto de amistad implícito de Chile con los californianos se concretó, con un espectacular show que pasó por sus éxitos más grandes. Comenzando con la canción Megalomaniac de su álbum A Crow Left of the Murder… (2004).

Un setlist lleno de clásicos

El show siguió de inmediato con uno de los éxitos más grandes del álbum por el que fueron reconocidos por la organización de Viña 2025, Morning View (2001), Wish You Were Here. Haciendo corear a la Quinta Vergara completa, los estadounidenses demostraron porque fueron los íconos del rock alternativo para una generación completa.

Por otra parte, y luego de introducir a Nicole Row como la bajista que está reemplazando a Ben Kenney (producto de una operación cerebral que lo dejó fuera de los escenarios), los californianos se dieron el tiempo de encantar a sus fanáticos más acérrimos con un deep-cut: Karma, Come Back de EP, Trust Fall (Side B).

Sin embargo, los clásicos de la banda no se limitaron a solo los compuestos por ellos mismos, ya que se dieron el tiempo de realizar covers a The Beatles y Phil Collins, con las canciones Come Together e In The Air.

El rock que le hacía falta a Viña 2025

Uno de los momentos más esperados de la noche se dió después de que Incubus recibiera la Gaviota de Plata y de Oro, interpretando su clásico más grande, Drive de su álbum de 1999, Make Yourself.

Con el clásico siendo cantado a todo pulmón por todos los presentes de la cuarta noche de Viña 2025, quedó más que claro que el rock sigue estando presente en el inconsciente colectivo de los chilenos y que el festival sigue necesitando al menos una noche con guitarras estruendosas llenando el escenario.

Este fue el setlist completo: