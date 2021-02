Mientras algunos artistas dedican esta temporada de verano a mostrar más adelantos de sus próximos trabajos discográficos, otros viajan a su pasado para dar nueva forma a los éxitos que los llevaron a triunfar.

Es el caso de los chilenos Kudai, que este viernes lanzaron un álbum que revista sus grandes éxitos, así como también es el caso de Dua Lipa, quien reeditó su segundo disco con una serie de temas inéditos y bonus tracks para su fanatizada.

Discos

Dua Lipa – Future Nostalgia (The Moonlight Edition)

A casi un año del lanzamiento de su aclamado segundo álbum, la estrella pop compartió una nueva versión que incluye temas inéditos como We’re Good y Not My Problem, además de los singles que impuso en los ránkings en el 2020 como la colaboración con J Balvin y Bad Bunny, Un Día (One Day), y Fever (con Angèle).

Escucha el disco aquí

The Pretty Reckless – Death By Rock and Roll

Con la mirada puesta hacia los grandes clásicos del rock de los ’90, la banda liderada por la modelo y actriz Taylor Momsen suena más potente que nunca con un puñado de canciones en las que escapan del metal alternativo de sus anteriores trabajos con un sonido más orgánico y rico en atmósferas. Se destaca entre sus pistas And So It Went, con Tom Morello como invitado.

Escucha el disco aquí

Kudai – Revuelo

La banda de pop nacional buscó dar nueva vida a los éxitos que los llevaron a ser uno de los mayores fenómenos de la música latina a mediados del 2000. Canciones como Ya nada queda, Sin despertar y Escapar se presentan así con un sonido actual en Revuelo, álbum registrado entre Chile y México en el 2020, que cuenta además con tres canciones inéditas y un bonus en versión acústica.

Escucha el disco aquí

Harry Nash – A.W.I.T.A.

El cantante y productor chileno se mantiene en actividad con el lanzamiento de un nuevo EP, el cual ya supera el millón de reproducciones en Spotify. Entre sus tracks destacan sus colaboraciones con Kid Posion (Ansiedad) y el freestyler Duki (Airdrop).

Escucha el disco aquí

Singles

Kiddtetoon, Polimá Westcaost y Julianno Sosa

El joven trapero que logró imponerse en las listas de lo más escuchado en Chile con menos de 20 años, ya cuenta con un nuevo single: Phantom, tema que grabó en Miami en agosto del año pasado y que promete encender el verano.

Mira el video aquí

Abel Pintos

Como preparativo para su nuevo álbum y una gira de shows íntimos y presenciales en Argentina, Pintos lanzó el tema que dará nombre a su próxima placa: El amor de mi vida.

Mira el video aquí

Taylor Swift

Como adelanto de la edición regrabada del segundo disco de su carrera (Fearless), la estadounidense presentó una nueva versión de Love Story. Se trata del primer registro de un plan de recuperación del material que grabó en sus primeros años, que surge debido a que la artista no es dueña de los master de todos sus discos hasta Lover (2019).

Escucha el single aquí

Alejandro Fernández y Christian Nodal

Duele, un nuevo himno al desamor y al ahogo de penas en una cantina une a dos de las cantantes rancheros más populares de México. El track es parte de Hecho en México, un álbum 100% mariachi premiado con un Latin Grammy.

Mira el video aquí

Ana Tijoux, Alba Flores y Clara Peya

En apoyo al colectivo Jornaleras de Huelva en Lucha, agrupación española que vela por los derechos de las trabajadoras del campo, la pianista y compositora Ana Peya invitó a Ana Tijoux y Alba Flores a colaborar en Mujer Frontera.

Escucha el single aquí

Karol G, Anuel AA y J Balvin

Cruzando entre el inglés y el español, la cantante Karol G suma un nuevo hit a su playlist, de la mano del productor Ovy On The Drums y con dos invitados de lujo en LOCATION, donde fusiona el reggaetón y el hip-hop con sonidos cercanos al country.

Mira el video aquí

Young Cister

El traper nacional apuesta con Callau, un single en el que se cuelan ritmos como el dembow y el reggaetón old school. “Es un perreo que plantea una relación que ya no da más. Ambos saben que no pueden seguir juntos pero el deseo es más grande. Nadie de sus amigos les recomienda seguir viéndose por el bien de ellos. La solución es verse en silencio, sin que nadie los vea y los reproche”, explica su autor sobre su letra.

Mira el video aquí

Flangr

Un curioso proyecto emprendió el joven artista chileno Joaquín Macaya, más conocido como Flangr. Se trata de un tema pop que cuenta con sonidos captados desde el espacio, compartidos por el Observatorio ALMA. El resultado es una inquietante canción llamada Nobody.

Mira el video aquí