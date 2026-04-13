Chile tiene su primer campeón mundial de Red Bull Batalla: El Menor ganó la Final Internacional 2026

Efraín Reeves, conocido como El Menor, se impuso en la final ante el peruano Almendrades en el Movistar Arena de Santiago. El fallo del jurado fue unánime y más de 13 mil personas asistieron al evento.

Santiago fue sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 y, por primera vez, el título quedó en Chile.

El freestyler Efraín Reeves (“El Menor”) se coronó campeón el sábado tras vencer al peruano Almendrades en la batalla decisiva disputada en el Movistar Arena.

La organización del torneo reportó que el recinto recibió a más de 13 mil asistentes y que el resultado se definió con un fallo unánime del jurado.

En esta edición, el panel estuvo integrado por Jota, Jony Beltrán, Trueno, Arkano y Yartzi.

El camino de El Menor al título incluyó cruces ante el cubano Reverse y luego un duelo frente al chileno Teorema, antes de avanzar a semifinales.

Lee también: El Menor y Teorema: “Representar a Chile en la Red Bull Batalla con transmisión en vivo es un salto a lo familiar”

En esa instancia se enfrentó al colombiano Valles-T, en una de las llaves destacadas de la jornada.

Del otro lado del cuadro, Almendrades avanzó hasta la final tras superar a rivales como Chuty (España) en cuartos de final y al argentino Exe en semifinales.

Tras la coronación, Reeves entregó declaraciones en las que vinculó el título a la historia del freestyle chileno.

“Siento que es como culminar el trabajo de todas las generaciones anteriores que también los respeto mucho, todos los que estuvieron Kaiser, Stigma, Tom Crowley (…). Entonces, obviamente lo digo con mucho respeto para ellos. Quizás esto ahora me posiciona como el mejor de la historia de Chile, pero eso tampoco es para mi ego, esto es para Chile”, señaló en un registro difundido por la organización.

En la batalla por el tercer lugar, el colombiano Valles-T se quedó con el triunfo ante Exe.