El desconocido fanatismo de David Byrne por Mon Laferte: “Realmente amo sus discos”

El exlíder de Talking Heads -uno de los grupos musicales más influyentes de los años 80- relató que se sorprendió con uno de los espectáculos de la cantante en Estados Unidos.

Mon Laferte impactó de gran forma con uno de sus shows al exlíder de la banda Talking Heads, David Byrne.

De esta forma lo dio a conocer el artista estadounidense en una entrevista con La Tercera, en la que reveló su fanatismo por la autora de Tu falta de querer.

Consultado sobre los artistas chilenos que conoce, aseguró que “vi en Nueva York a Mon Laferte. Ella es una artista realmente increíble”

“Nunca la he conocido a ella, pero realmente amo sus discos y amé todo su show en Nueva York.

Del mismo modo, se le preguntó qué es lo que más le gustó del espectáculo, ante lo cual replicó que “hay cosas que me sorprendieron completamente. Había una gran escultura de una persona llorando en el escenario”.

“Pensé: ¡Dios mío!, y aun así las canciones tienen esta alegría y exuberancia, pese a la presencia de esta persona llorando en el escenario. Pensé también: esto es una combinación realmente interesante. La tristeza y la alegría podían existir en el mismo lugar”, sentenció.