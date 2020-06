Una documental impactante, crudo y a la vez esperanzador cuyo estreno se ha hecho esperar. Su lanzamiento original estaba fechado para noviembre del 2019, pero la crisis del estallido social obligó a posponerlo hasta abril, fecha que nuevamente debió modificarse por el coronavirus. Finalmente, el estreno ocurrirá durante la cuarentena y será su oportunidad para llegar a nuevos públicos, ya que el estreno de Haydee y el pez volador será a través de las plataformas digitales este 25 de junio.

“Se ha convertido en una muy buena opción, podemos llegar a un público mucho más amplio” asegura su directora Pachi Bustos con optimismo a CNN Chile. Esta opción les permitirá no sólo estrenar el documental en Chile, sino también en Latinoamérica y Estados Unidos de forma simultánea.

La historia de Haydee y el Pez volador relata un suceso inédito: la primera condena de la justicia chilena por tortura contra una mujer embarazada.

Haydee Oberreuter Umazabal tenía 21 años en 1975 y cursaba la carrera de Historia en la U. de Chile, representando como dirigente a su facultad ante la Fech. Tenía cuatro meses de embarazo y una pequeña hija de poco más de un año. La dictadura detuvo primero a su madre y luego a su hija, hasta que en diciembre ella fue secuestrada en Santiago por efectivos de la Armada de Chile. Infantes de marina del Centro de Inteligencia Regional de Valparaíso (CIRE) que se identificaron como miembros del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Primero la llevaron al regimiento Tacna y luego al cuartel Almirante Silva Palma, en la ciudad puerto. En este centro de detención y tortura, la joven fue sometida a brutales tormentos.

Haydee relata que mencionó a sus torturadores su condición de embarazo apelando a su piedad con el bebé en gestación, pero esto fue peor. Los efectivos de la Armada se ensañaron aún más con ella utilizando este estado en su contra, amenazándola con matar al niño, cosa que finalmente hicieron de manera salvaje. Lo arrebataron de su vientre.

El documental muestra cómo Haydee lucho por diez años hasta que la Corte Suprema condenó por tortura a los efectivos implicados en el crimen. Una sentencia que fue resultado de la lucha de esta mujer por la justicia y del tesón del abogado Vicente Bárzana, que impactado al conocer su historia presentó una querella sin siquiera conocer a la protagonista.

“Yo al principio no lo dimensioné… cómo iba a imaginar yo un estreno en distintos festivales, nunca lo imaginé. Yo soy una dirigente de los prisioneros políticos, pero nunca en la vida puse por delante mi historia… De hecho, un montón de gente se está enterando recién ahora de esto“, relata Haydee a CNN Chile frente al inminente estreno de la cinta y del impacto que ha significado para su vida actual, el que se conozca este triste pasaje de su vida.

La inédita sentencia se logró gracias a hechos circunstanciales y que la protagonista alude a actos de solidaridad que se unieron y lograron lo imposible.

Lo primero ocurrió luego de conocer a la periodista Alejandra Matus, quien publicó un reportaje sobre su historia. Este texto fue leído fortuitamente en la prensa por el abogado Vicente Bárzana, quien presentó una denuncia por crímenes de lesa humanidad sin siquiera conocer a Haydee.

Tras años de lucha judicial, el juez Alejandro Solís desestimó cualquier prescripción del delito en cuestión y procesó a los cuatro ex agentes. “Yo he denominado que esta es una historia tejida en hilos de oro. Al final, ha sido la solidaridad y la empatía las que han hecho caminar esta historia“, reflexiona Haydee.

Tras una larga batalla judicial, la justicia condenó a 4 años de presidio máximo a Juan de Dios Reyes Basaur, Juan Orlando Jorquera Terrazas y Valentín Evaristo Riquelme Villalobos, todos implicados en el crimen de tortura. Ellos apelaron de esta sentencia dictada en primera instancia, por lo que finalmente su condena fue rebajada a tres años de pena remitida, es decir, libertad vigilada.

En 2018 Haydee presentó una querella ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrando al delito de tortura los de asociación ilícita, secuestro y aborto forzado, que no fueron considerados por la justicia en la primera sentencia. Llama la atención que el aborto forzado durante la tortura no es considerado un delito de lesa humanidad en la ley chilena bajo la lógica que un nonato no es sujeto de derecho. Algo que buscan revertir.

¿Dónde verla?

Desde el 25 de junio la cinta que dura 75 minutos estará disponible en el sitio web de Miradoc y diversas plataformas digitales, así como también en la cartelera de Red de Salas. Plataformas que también ponen a disposición de los usuarios otros seis documentales que hablan sobre nuestra historia a través de personajes reales.

Los documentales disponibles son: Los sueños del castillo, Gepe y Margot Loyola: folclore imaginario, El viaje espacial, Nunca subí el Provincia, Álvaro: Rockstars don’t wet the bed y El viaje.