Semana Santa: Más de 454 mil vehículos saldrán desde la Región Metropolitana

Las autoridades dispusieron un plan de contingencia con diversas medidas, como el peaje a "luca", para garantizar la óptima salida de autos desde la capital.

Autoridades proyectan la salida de más de 454 mil vehículos desde la Región Metropolitana hacia otras zonas del país con motivo del fin de semana largo por Semana Santa.

Este viernes 3 de abril es feriado de Viernes Santo, por lo que las personas aprovecharán para descansar y desplazarse hacia distintas ciudades.

En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) presentó un plan de contingencia para vehículos que circulen por carreteras entre este jueves 2 y domingo 5 de abril.

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Entre las medidas anunciadas están el peaje a “luca”, rebaja al peaje de camiones y restricción para la circulación de camiones en ciertos horarios.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el horario de mayor flujo para la salida de la RM se dará entre las 7:00 y 13:00 del jueves 2 y viernes 3 de abril.

Asimismo, se proyecta que este 2026 salga un 3% más de vehículos desde la región.

Durante la jornada, autoridades asistieron a terminales de la RM para fiscalizar que se cuente con todas las medidas de seguridad para que los pasajeros puedan tener viajes tranquilos y seguros.