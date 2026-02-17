Día del Churrasco Chacarero 2026: 5 restaurantes con ofertas para disfrutar del sándwich chileno en todo Chile

En este día se conmemora el clásico sándwich chileno que mezcla la infaltable marraqueta con carne jugosa, tomates, mayonesa, porotos verdes y ají verde.

Este 17 de febrero se celebra el Día del Churrasco Chacarero, un sándwich clásico e imperdible de la gastronomía chilena que se caracteriza por incluir porotos verdes y un toque de ají verde que realza sus sabores.

El origen del chacarero aún no es del todo conocido, pero se teoriza que fue un plato típico de los granjeros chilenos de la época, ya que “chacarero” proviene de la palabra “chacra”, que significa granja en quechua. En estos espacios se producían la mayoría de los ingredientes del sándwich: tomate, ají verde, carne de vacuno y porotos verdes.

A esta teoría se suma el hecho de que antiguamente los dueños de cultivos en el sur solían ser llamados “chacareros”; por ello, se especula que ellos podrían haber inventado este clásico sándwich.

Al chacarero no solo lo disfrutan los chilenos: los extranjeros también sienten un particular interés por esta preparación nacional. A tal punto que la revista Times, de Estados Unidos, lo eligió como el mejor en su listado de “Los 13 sándwiches más increíbles que el mundo tiene que ofrecer”.

Revisa los 5 restaurantes con ofertas especiales para el Día del Churrasco Chacarero

30% de descuento en Fuente Suiza

Este descuento del 40% es válido solo para consumo en el local y está disponible en todas las sedes de la Fuente Suiza, ubicadas en Irarrázaval, Plaza Oeste y Plaza Egaña. La promoción estará disponible hasta agotar stock.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fuente Suiza (@fuentesuiza)

2×1 en chacarero en Cafeterías Eltit

El sur del país también se suma a las ofertas por el Día del Chacarero 2026. La Cafetería Eltit ofreció una promoción de dos churrascos al precio de uno, disponible en sus locales de Valdivia, Pucón y Villarrica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eltit.cl (@eltit.cl)

Por la compra de un chacarero, llévate gratis una bebida en Mr. Wurster

Si eres de Talca, esta oferta es para ti: Mr. Wurster también se une a la celebración del chacarero y ofrece una bebida gratis de 350 ml por la compra de un sándwich.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mr.wurster (@mr.wurster)

Chacarero + jugo a solo $7.000 en El Alemán Penquista

Concepción también se suma al recorrido del Día del Chacarero, ya que El Alemán Penquista ofreció una promoción del sándwich más un jugo por solo $7.000.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Alemán Penquista (@elalemanpenquista)

Papas fritas gratis si compras un chacarero en Fuente Reina

Otra alternativa en Santiago es la Fuente Reina, ubicada en la comuna de La Reina, que ofrece una porción de papas fritas gratis por la compra de un chacarero.