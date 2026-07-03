Delegado Codina asegura que el Gobierno “está empeñado en buscar una solución” para los conciertos de BTS en el Estadio Nacional y emplaza a la productora a resguardar el recinto deportivo

Durante este viernes, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, se refirió a los conciertos de BTS programados para octubre en el Estadio Nacional.

En medio de la controversia generada tras la decisión del Instituto Nacional del Deporte (IND) de no autorizar la realización del espectáculo en el recinto deportivo de la comuna de Ñuñoa los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026, Codina informó que el “biministro Claudio Alvarado está empeñado en buscar una solución y eso es lo que vamos a tratar de lograr rápidamente, colaborando con la ministra del Deporte, Natalia Duco”.

“Siempre las mejores condiciones están dadas en el Estadio Nacional. Además, es un recinto histórico, tiene un sentido importante para el país y la ciudad. Creo que hay que buscar una solución para que puedan estar allí”, anticipó.

En esa línea, afirmó que es importante que la productora DG Medios se preocupe de que la infraestructura del recinto quede en óptimas condiciones y sostuvo que “probablemente se va a encontrar una solución rápidamente y todos tranquilos”.