De Lana Del Rey a Tego Calderón: Rolling Stone publica la lista de las 250 mejores canciones del siglo XXI

En el listado publicado por la popular revista conviven leyendas como Bowie y Madonna con nuevos íconos como Bad Bunny y Billie Eilish.

La revista musical Rolling Stone publicó este miércoles, a través de su sitio web, un listado con las 250 mejores canciones del siglo XXI.

La selección es un recorrido que refleja los cambios que ha experimentado la industria musical durante los últimos 25 años, destacando por su diversidad, lo que subraya cómo las canciones favoritas del público pueden provenir de cualquier rincón del mundo.

Tal como señala la publicación, “se siguen inventando nuevos sonidos, con un aire lleno de canciones eclécticas y experimentales. Si eres fanático de la música hoy en día, tienes todo un planeta de sonido a tu alcance”.

Al igual que lo hicieron a comienzos de este año con “Los 250 mejores discos del siglo XXI”, en esta oportunidad la revista fue más específica y resaltó tanto éxitos del mainstream como clásicos de culto.

Entre las canciones seleccionadas figuran obras de artistas míticos que han logrado mantenerse vigentes a lo largo de las décadas, como David Bowie, Madonna y Bob Dylan, junto con nuevas promesas de la música actual, como Olivia Rodrigo y Billie Eilish, quienes, pese a su corta edad, ya acumulan éxitos globales incluidos en el listado.

La música latina también tuvo una importante presencia. Destacan nombres de larga trayectoria como Tego Calderón con Pa’ Que Retozen, Café Tacvba con Eres y Daddy Yankee con el himno Gasolina. A ellos se suman exponentes de la nueva generación urbana, como Bad Bunny con Baile Inolvidable, Karol G con Tusa y Rauw Alejandro con Todo de Ti, este último que se presentará en Chile el 13, 14 y 15 de octubre en el Movistar Arena, con dos fechas ya agotadas.

Dentro de la lista, la estadounidense Taylor Swift aparece con tres canciones de su extensa discografía: All Too Well, Blank Space y Love Story. La misma cantidad alcanzó Rihanna, con We Found Love, Umbrella y Work.

En la publicación, la revista destacó el proceso de selección del ranking: “Discutimos mucho mientras preparábamos esta lista, y disfrutamos cada minuto. Es una lista de canciones, no de artistas, así que evitamos repetir varias canciones del mismo intérprete. Pero algunas mentes maestras de la música simplemente tenían demasiados clásicos como para negarlos”

Revisa el listado completo aquí.