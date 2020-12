Daniela Vega suma un nuevo logro internacional al anunciar su participación en la primera serie musical de Netflix España, titulada Érase una vez… Pero ya no, dirigida por Manolo Caro, creador de La casa de las flores.

Producida por Rafael Ley, María José Córdova, Carlos Taibo y el propio Caro, esta producción cuenta la historia de dos amantes que fueron separados trágicamente y que deben encontrarse en otra vida para romper el hechizo que cayó sobre el excéntrico pueblo que habitan. La llegada de dos turistas pondrá en riesgo la única posibilidad que tienen de romper el encantamiento.

“Es el anti cuento de hadas, una reinvención con el pensamiento actual de la sociedad alejándonos de falsas ideas sobre la felicidad y de lo que nos dijeron que es el amor. Usando la comedia y la música como principales herramientas nos adentraremos a una hilarante historia de amor en un lejano reino de España“, sostuvo el director.

En cuanto al reparto, la protagonista de Una mujer fantástica compartirá con diversos artistas internacionales como el compositor colombiano Sebastián Yatra y las cantantes españolas Mónica Maranillo y Nia Correia.

A ellos se suman otros nombres como Rossy de Palma (Los abrazos rotos), Asier Etxeandia (Sky Rojo), Mariola Fuentes (Alguien tiene que morir), Itziar Castro (Vis a Vis) y la mexicana Mariana Treviño (La casa de las flores), entre otros.

Esta no es la primera vez que Vega participa en una producción de la plataforma de streaming, ya en 2019 fue parte de la serie Tales of the City.