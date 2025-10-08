“Cuando nos encontremos”: Nicolle Andreé lanza novela que tiene como eje principal la salud mental y las relaciones

Escritora chilena lanza novela que aborda temáticas de salud mental y cómo esto tienen un impacto en las relaciones.

En el marco de un complejo momento para la salud mental en Chile la profesora y novelista Nicolle Andreé Riutort presenta su nueva novela “Cuando nos encontremos: amar con ansiedad también es amar”.

La revista científica internacional Frontiers in Education arrojó cifras que demuestran que en Chile, más del 60% de los jóvenes reporta síntomas de depresión, un 63,3% manifiestan ansiedad y otro 50% detalla tener niveles elevados de estrés. Realidad que es reflejada en la reciente novela “Cuando nos encontremos” de la escritora chilena Andreé Riutort.

El relato sigue a la protagonista, una mujer de 30 años, que carga con un peso invisible muchas veces difícil de abordar. Ataques de ansiedad paralizantes, cuestionamientos constantes y silencios aisladores van poniendo en jaque la narrativa del personaje principal de esta historia pero que va enfrentando los distintos desafíos que trae la vida por la fuerza que lleva en su interior la pulsión del amor que desea sostener.

La novela pone en cuestionamiento muchos factores en relación al amor y la salud mental: ¿qué sucede cuando el amor entra en territorio emocional complicado? ¿Cómo mantener la llama viva si arrastras cicatrices internas? Personajes que van de la resistencia hacia la rendición y viceversa, intentando recomponerse. El camino de la historia muestra cómo las relaciones de pareja incluso pueden transformarse en espejos donde habitan los miedos, el auto-odio o la espera de un rescate que solo la protagonista puede entregarse.

Cuando la realidad supera la ficción

En Chile, donde los datos arrojan que un cuarto de la población adulta presenta síntomas de ansiedad, y uno de cada siete experimenta depresión, la narrativa toma peso y adquiere una mayor relevancia social. Dentro de este escenario, la obra permite actuar como un espejo colectivo, recordando que amar cuando la salud mental fluctúa es un acto de coraje y vulnerabilidad.

El libro “Cuando nos encontremos” es un relato humano e íntimo, como un reflejo de las propias crisis de la escritora convertidas en literatura. Hoy sale al mundo para generar empatía, visibilidad y poner en mesa el debate de la salud mental en el país porque, cuando las estadísticas dibujan crisis, la literatura puede ser un puente hacia el reconocimiento, la contención y el alivio compartido.