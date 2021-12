Este martes, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de EE.UU. anunció que el cortometraje chileno Bestia, dirigido por Hugo Covarrubias, fue preseleccionado en la categoría Mejor Corto Animado de los próximos Premios Oscar.

La animación fue confirmada entre los 15 títulos que aún siguen en carrera y que disputarán el prestigioso reconocimiento que se llevó Historia de un Oso el año 2015.

Bestia buscará llegar a la terna final, compuesta por cinco obras, compitiendo con los cortometrajes Affairs of the Art, Angakusajaujuq: The Shaman’s Apprentice, Bad Seeds, Boxballet, Flowing Home, Mum Is Pouring Rain, The Musician, Namoo, Only a Child, Robin Robin, Souvenir Souvenir, Step into the River, Us Again y The Windshield Wiper.

En solo 15 minutos, Hugo Covarrubias cuenta la historia de la vida de una agente de la policía secreta en la dictadura militar en Chile, presentándonos su relación con su perro, su cuerpo, sus miedos y frustraciones, las que develarán una macabra fractura en su mente y en el país.

Durante 2021, el corto fue ganador de la Competencia Latinoamericana de cortometrajes animados del Festival Chilemonos y, además, se llevó el Premio PAOA a Mejor Cortometraje Latinoamericano en el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar.

La cinta también ha sido reconocida en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara y recientemente fue incluido en la selección oficial del prestigioso Festival de Cine de Sundance.

Los finalistas a la próxima edición de los Premios Oscar se darán a conocer el 8 de febrero de 2002, mientras que la ceremonia de entrega está fijada para el 27 de marzo de 2002.