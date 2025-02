Con anécdotas de Woodstock y Zalo Reyes y cantando “El Rey”: la impactante última actuación del “Negro” Piñera antes de su muerte

Un video de 28 minutos muestra la presentación del artista chileno el sábado 22 de febrero en un pub de Villarrica. El registro lo muestra pasándolo bien, cantando y actuando en medio de risas.

“Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar”.

A veces hay coincidencias que impactan. La que refleja el video del sábado 22 de febrero en un pub de Villarrica entra en esa categoría: tras 28 minutos de conversación y canto, el video del canal UDOL en YouTube cierra con una canción entonada por Miguel Piñera Echenique, el popular “Negro” Piñera. Nada menos que “El Rey”, probablemente una de las rancheras más famosas de la historia.

La transmisión termina ahí, como un guiño al destino y sus incontrolables caminos. “El Rey” terminaría siendo el último registro de una canción del “Negro”: este viernes, el cantante nacional falleció a los 70 años, tras varios días de agonía y en medio de una batalla contra una leucemia aguda cuyo diagnóstico reveló hace apenas dos meses.

Woodstock y Zalo Reyes

La actuación del “Negro” en Villarrica sería la última de su vida. Y en la media hora disponible en el video, con su típico humor, Piñera transita por diferentes anécdotas y canciones, siempre sentado en una silla de la que se levantó sólo en contadas ocasiones.

Al inicio, comenzó contando cómo se convenció de dedicarse a la música al viajar en 1969 al festival de Woodstock.

“En esa época, nosotros estábamos peleando, luchando por Vietnam, éramos todos rebeldes, audaces, y yo ya tenía quince años. Platiqué con mis compañeros de curso. Íbamos por un día, esto era al lado de Nueva York, a media hora, íbamos por un día, nos quedamos una semana”, contó el “Negro”.

“En esa época no había celular, no había nada, y cuando veía a Santana actuando, dije: ‘yo quiero estar arriba del escenario’, y a a los quince años me cambió mi vida. ‘Yo quiero ser músico, mi hermano es todo economista, fome, fome, mucho ingeniero, hermano’. La cuestión es que mi viejo me regaló una guitarra, y en el año 69 empezó mi vida musical”, agregó el artista.

Esa anécdota terminó con el cantante acompañando la interpretación de “Con una lágrima en la garganta”, de Zalo Reyes. Y después del tema, el “Negro” rememoró al también fallecido intérprete nacional.

“Les contara todas las maldades que hicimos con Zalo Reyes. Tuvimos fondas juntos, recorrimos todo Chile en el año ochenta (…) Me tocó vivir una época muy especial de Chile, y después yo tenía local y siempre soy dueño. Soy un hombre de la noche, porque la noche es mágica”, rememoró entre risas Piñera.

Sus planes y su enfermedad

En el mismo tono festivo, contó que estaba planeando ir a inaugurar un local en Playa del Carmen en abril, “siempre y cuando Dios quiera, Dios y la Virgen, por favor”.

Ahí tuvo una interacción con el animador, donde dijo -tal como en la Gala de Viña el día antes- que “hay Negro para rato”, y cuando el conductor le dijo que la doctora le había anticipado inicialmente seis meses de vida, Piñera espontáneamente reaccionó: “¡Dónde la vio!”, entre los aplausos y risas del público.

Después, vinieron dos canciones más: “Un beso y una flor”, de Nino Bravo, y “Tus viejas cartas”, de los Enanitos Verdes.

Así fue que el “Negro”, con el humor y la energía a flor de piel, agradeció a todos los presentes, elogiando la belleza del sur del país y diciendo que valoraba “mis setenta años, que serán ochenta, noventa… Los voy a enterrar a todos”.

Después de eso, el video se termina con “El Rey”. Y con un Miguel Piñera que se mostraba tal como había señalado que quería vivir el tiempo que le quedara: pasándolo bien, cantando y actuando en medio de risas. Un “Negro” en medio de la noche chilena.