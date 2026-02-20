Comienza la Gala de Viña: Tonka Tomicic deslumbra en la Gala de Viña 2026 con un vestido reciclado de 2008

La animadora de la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar, Tonka Tomicic, se robó las miradas en el evento realizado este viernes en el Sporting Club de Viña del Mar.

La comunicadora lució un vestido reciclado en color crudo de la diseñadora italiana Alberta Ferretti, original del año 2008, en una apuesta por la moda sostenible y la reutilización de prendas icónicas.

Una segunda piel con transparencias

La prenda semitransparente se apegaba al cuerpo de Tomicic como una “segunda piel”, tal como ella misma adelantó en sus redes sociales antes de la gala. “

Lo que siempre hago es sacarles el forro a todos los vestidos, jugar con las transparencias y texturas“, explicó en Instagram, según reportó Radio Bíobio. “Siento que el vestido se debe transformar en una segunda piel”. La animadora agregó que el resultado final se construye “con paciencia, conversación, risas y confianza… y bueno, también, con mucha emoción”.

La Gala del Festival, que se realiza en el Sporting Club como antesala al certamen que comienza este domingo, reunió a figuras del espectáculo y la música en una noche donde la moda y la sostenibilidad marcaron la pauta.