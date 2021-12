Chris Martin de Coldplay hizo un importante anuncio respecto al futuro de la agrupación.

Este jueves, en entrevista con BBC Radio 2, el vocalista de la banda ganadora del Grammy aseguró que dejarán de producir nuevos temas tras un último disco que estrenarán en 2025.

“Bueno, yo sé que puedo decirles que nuestro último álbum real saldrá en 2025, y después de eso, creo que ya solo estaremos de giras”, dijo Chris Martín.

Además, señaló que “quizá hagamos algunas colaboraciones, pero el catálogo de Coldplay propiamente dicho se acabará en ese momento”.

Coldplay se dio a conocer al mundo en el año 2000, tras el lanzamiento de su primer disco, Parachutes. En total, han estrenado nueve álbumes de estudio y han colaborado con numerosos artistas, incluidos Beyoncé, Rihanna y el grupo surcoreano BTS.

Recientemente, los británicos estrenaron Music of the Spheres, la cual cuenta con la popular canción Higher Power y la exitosa colaboración con BTS, My Universe.

La banda actualmente se encuentra preparando su primera gira en varios años tras la pandemia de COVID-19. Chris Martin y sus compañeros pasarán por distintos países, incluido Chile, en 2022. Su primera parada será en Inglewood, California, el 15 de enero del próximo año.