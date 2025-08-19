Cultura Día de los Patrimonios

Christell y Cachureos estarán en la Fiesta de los Patrimonios 2025 en Santiago

19.08.2025

En el marco del Día de los Patrimonios, con actividades gratuitas en todo el país, en Santiago habrá espacios dedicados a la música, los juegos y la entretención para los niños.

Este sábado 23 de agosto, la capital se teñirá de colores y música en una jornada especial dedicada a las infancias: La Fiesta de los Patrimonios

¿Dónde?

Desde las 10:00 horas en la Plaza de la Cultura (Alameda, entre Nataniel Cox y Zenteno).

La animación estará a cargo de la cantante Christell, y además se presentará el reconocido grupo musical Cachureos, junto a sus entrañables personajes como Epidemia y el Gato Juanito.


Otras actividades:

En las 16 regiones del país habrá una variada oferta de actividades gratuitas para disfrutar en comunidad: recorridos por espacios patrimoniales, visitas a museos, actividades al aire libre, teatro, música y mucho más.

En la plataforma oficial (https://www.diadelospatrimonios.cl/) se pueden consultar las cientos de actividades disponibles, con la opción de filtrar por región, rango etario, modalidad y horario.

LO ÚLTIMO

