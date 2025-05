Cecilia Bolocco revela cuál ha sido el peor regalo que le han hecho para un cumpleaños

Bolocco entregó algunos detalles desconocidos sobre su vida y personalidad.

La reina de Chile. Sin lugar a dudas, Cecilia Bolocco ha marcado un antes y un después en la historia del modelaje y la moda en el país.

En una entrevista más íntima con El Mercurio, Bolocco entregó algunos detalles desconocidos sobre su vida y personalidad.

“Desde hace años, no me detengo a pensar lo que me falta, sólo bendigo todo lo que tengo”, aseguró la exMiss Universo.

Bolocco, afirmó también que lo más “sexy” de ella a sus 60 años es “el saber reírse de uno mismo y jugar con esa mezcla de inocencia y verdad”.

También tuvo palabras para la Cecilia Bolocco de 22 años: “Me alegro tanto de no haber tenido la posibilidad de aconsejarla, porque probablemente le habría evitado unos cuantos errores. Y creo que esos errores son los que me han traído hasta el lugar en el que estoy hoy”.

Finalmente, reveló el peor regalo de cumpleaños que ha recibido en su vida: “Fue una caja de chocolates, porque había dejado el azúcar. El mejor regalo, por siempre, han sido las cartas de mi Máximo”.