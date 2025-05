Cronología del Caso “Diddy”: Cómo Sean Combs pasó del éxito global a ser acusado por tráfico sexual

Durante tres décadas, Sean “Diddy” Combs construyó un imperio musical y comercial. Hoy enfrenta múltiples denuncias por abuso, agresión y trata de personas. Esta es su cronología completa.

(CNN) — Sean “Diddy” Combs atravesaba uno de sus mejores momentos en el otoño de 2023. Acababa de lanzar su quinto álbum de estudio y había recibido la simbólica llave de la ciudad de Nueva York.

Sin embargo, semanas después, una impactante demanda civil presentada por una exnovia lo acusó de abuso físico y emocional.

Pronto surgieron nuevas denuncias que pusieron en entredicho su reputación y su futuro profesional.

Desde sus modestos inicios hasta su meteórico ascenso en la industria musical, la vida de Combs ha experimentado giros tan frecuentes como los cambios en su nombre artístico.

Con su legado bajo cuestionamiento, este capítulo de su historia parece más una pausa que un punto final. No obstante, si logra reconstruir el imperio que alguna vez lideró, será una de las rehabilitaciones más sorprendentes del mundo del entretenimiento.

1993: Nace Bad Boy Records

Bajo el apodo de “Puffy”, Sean Combs funda el sello discográfico Bad Boy Records.

Uno de sus primeros fichajes es Christopher Wallace, más conocido como The Notorious B.I.G., con quien produce éxitos como “Big Poppa”, “Hypnotize” y “One More Chance”.

1997: El asesinato de Notorious B.I.G.

En marzo de 1997, Wallace es asesinado a los 24 años. Combs, entonces de 27 y conocido como “Puff Daddy”, lanza su álbum debut No Way Out, que incluye la canción tributo “I’ll Be Missing You”.

El tema se convierte en el primer sencillo de rap en debutar en el número 1 del ranking Billboard Hot 100 y le otorga a Combs un premio Grammy.

1998: Lanza su marca de ropa Sean John

Sean Combs incursiona en el mundo de la moda con la creación de la línea de ropa Sean John, usando su nombre real.

La marca se convierte en un éxito comercial y le valdrá en el futuro varios reconocimientos en la industria del diseño.

Al año siguiente, el artista vuelve a cambiar su nombre artístico, primero retomando el apodo “Puffy”, luego adoptando “P. Diddy” y, más adelante, simplemente “Diddy”.

1999: Combs es acusado tras tiroteo en Nueva York

Un tiroteo en un reconocido club nocturno de Times Square deja a tres personas heridas.

Combs se encontraba en el lugar junto a la cantante Jennifer Lopez, su entonces pareja.

Tanto él como dos de sus acompañantes son formalmente acusados. Ese mismo año lanza su segundo álbum de estudio, “Forever”.

2001: Absuelto de todos los cargos

Tras un mediático juicio, Sean Combs es declarado no culpable de los cinco cargos que enfrentaba, relacionados con posesión de armas y soborno vinculados al incidente en Manhattan.

También ese año publica su tercer álbum, “The Saga Continues…”.

2002: El fenómeno “Making the Band 2”

Combs participa como productor ejecutivo y figura principal del programa de telerrealidad musical de MTV “Making the Band 2”, donde forma el grupo Da Band, que firma con su sello Bad Boy Records.

Pese al éxito inicial, la agrupación se disuelve en la final de la tercera temporada.

2005: Nace Danity Kane y sigue el éxito televisivo

Durante la tercera temporada de “Making the Band”, Combs crea el grupo femenino Danity Kane, integrado por Dawn Richard, Aubrey O’Day, Shannon Bex, D. Woods y Aundrea Fimbres.

Firmadas por Bad Boy Records, logran reconocimiento con sencillos como “Touching My Body” y “Damaged”.

Ese mismo año, Combs lanza su cuarto álbum de estudio, titulado “Press Play”.

2008: Reality sobre su entorno laboral

VH1 estrena el programa de telerrealidad “I Want to Work for Diddy”, donde un grupo de concursantes compite por convertirse en el asistente personal del artista.

El programa, protagonizado por el propio Combs, se emite durante dos temporadas y profundiza en su imagen como empresario multifacético.

2009: “Making the Band 4” y nuevos formatos televisivos

Ese año, Sean Combs vuelve a apostar por la televisión con una nueva temporada del programa “Making the Band 4”, enfocada en la búsqueda de un grupo masculino.

Paralelamente, lanza el spin-off “Making His Band”, con el objetivo de reclutar músicos para su propia banda personal.

Sin embargo, este último proyecto solo se mantiene al aire durante una temporada.

2017: Otro cambio de nombre… en tono de broma

En noviembre de 2017, Combs vuelve a generar titulares al anunciar públicamente que cambiará su nombre artístico a “Love” o “Brother Love”.

Días después, aclara que se trató de una broma.

2021: Cambio de nombre legal

A través de su cuenta verificada de Instagram, Combs publica una imagen de su licencia de conducir en Florida, confirmando que cambió legalmente su segundo nombre de John a Love.

2022: Nace Love Records

Ese año, Combs funda un nuevo sello discográfico llamado Love Records, reafirmando su retorno a la producción musical y su intento por renovar su legado en la industria.

2023: Del éxito al escándalo

15 de septiembre

Sean Combs lanza su quinto álbum de estudio, titulado “The Love Album: Off the Grid”, con colaboraciones de artistas como Justin Bieber, H.E.R. y Mary J. Blige.

Ese mismo día, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, le entrega una llave simbólica de la ciudad, como reconocimiento a su trayectoria.

16 de noviembre

Casandra “Cassie” Ventura, expareja de Combs, presenta una demanda civil ante una corte federal de Nueva York en la que lo acusa de violación, abuso físico y emocional.

Ventura también sostiene que Combs controlaba todos los aspectos de su vida personal y la introdujo en un entorno marcado por el “abuso excesivo de alcohol y drogas”.

La demanda, que incluye a otros acusados, se basa en cargos como trata de personas, tráfico sexual, agresión sexual, violencia de género, acoso sexual, discriminación de género y ambiente laboral hostil.

Un episodio citado en el documento describe una violenta agresión en un pasillo de hotel en marzo de 2016, donde Combs habría golpeado a Ventura y le lanzó jarrones de vidrio.

El abogado de Combs emite una declaración asegurando que su cliente “niega categóricamente estas acusaciones ofensivas y escandalosas”.

17 de noviembre

Un día después de presentada la demanda, ambas partes llegan a un acuerdo extrajudicial confidencial.

Tanto Combs como Ventura publican declaraciones señalando que el asunto fue resuelto “de manera amistosa”.

El abogado de Combs aclara que el acuerdo “no implica admisión de culpa” por parte de su defendido.

23 de noviembre: Nuevas acusaciones

Poco antes de que expirara el plazo establecido por la Ley de Sobrevivientes Adultos del estado de Nueva York, otras mujeres, incluyendo a Joi Dickerson-Neal y Liza Gardner, presentaron demandas por agresión sexual contra Combs ante la Corte Suprema de Nueva York.

El artista negó todas las acusaciones.

6 de diciembre: Combs rompe el silencio

Frente al aumento de denuncias, Combs publica en Instagram un comunicado donde declara:

“BASTA ES BASTA. Durante las últimas semanas he permanecido en silencio viendo cómo intentan asesinar mi carácter, destruir mi reputación y mi legado. Se han hecho acusaciones repugnantes en mi contra por personas que buscan dinero fácil. Para ser absolutamente claro: no he hecho nada de lo terrible que se alega. Lucharé por mi nombre, por mi familia y por la verdad.”

La publicación fue posteriormente eliminada de su perfil.

Actualmente, solo permanecen siete publicaciones, la mayoría de ellas dedicadas a sus hijos.

2024: Investigación federal y evidencias públicas

25 de marzo: Allanamientos federales

Equipos federales fuertemente armados —algunos en vehículos blindados y con equipamiento táctico— ejecutan allanamientos simultáneos en las residencias de Combs en Los Ángeles y Miami, como parte de una investigación federal por trata sexual, según confirmó una fuente policial a CNN.

26 de marzo: Defensa legal critica operativo

El abogado de Combs en ese momento, Aaron Dyer, calificó los registros como “un uso desmedido de fuerza de nivel militar”.

17 de mayo: Difunden video de agresión a Cassie Ventura

CNN publica imágenes de cámaras de seguridad de un hotel en Los Ángeles que datan de 2016, donde se observa a Sean Combs pateando y arrastrando a Cassie Ventura por el suelo.

19 de mayo: Disculpa pública

Tras la difusión del video, Combs publica una declaración grabada en la que dice:

“Mi comportamiento en ese video es injustificable. Asumo toda la responsabilidad por mis acciones en esas imágenes.”

Poco después, el video fue eliminado de su cuenta de Instagram.

29 de mayo: Avances en la investigación federal

CNN informa que los fiscales federales se preparan para presentar a las víctimas ante un gran jurado, según fuentes cercanas a la investigación.

Varios de los demandantes civiles ya han sido entrevistados por los investigadores, y algunos estarían entregando evidencia que consideran relevante para el caso.

10 de junio: Devuelve la llave de Nueva York

Combs devuelve la llave simbólica de la ciudad de Nueva York luego de que el alcalde Eric Adams le solicitara formalmente su devolución mediante una carta.

En el documento, Adams expresó estar “profundamente perturbado” por las imágenes reveladas en el video de vigilancia publicado por CNN.

10 de septiembre

Dawn Richard, exintegrante del grupo Danity Kane, presentó una demanda civil contra Sean Combs, acusándolo de agresión sexual, acoso sexual y privación ilegal de libertad, entre otros cargos.

Richard también afirmó haber presenciado cómo Combs “golpeaba brutalmente” a su entonces pareja, Cassie Ventura, durante los años 2000.

Combs niega rotundamente todas las acusaciones.

16 de septiembre

Combs fue arrestado en la ciudad de Nueva York luego de que un gran jurado votara a favor de imputarlo por conspiración para delinquir bajo el esquema de crimen organizado, trata de personas con fines sexuales y transporte de personas para ejercer la prostitución, en hechos que se remontan al año 2008.

2025: Nuevas imputaciones y juicio federal

30 de enero

Fiscales federales presentaron una nueva acusación formal contra Combs, ampliando los cargos de conspiración por crimen organizado para incluir a dos nuevas víctimas femeninas. Esta acusación sostiene que las conductas criminales comenzaron en 2004, cuatro años antes de lo señalado en la imputación original.

14 de marzo

Combs, con el cabello encanecido, compareció ante el tribunal y se declaró no culpable frente a la acusación ampliada.

4 de abril

Se presentó otra acusación adicional en su contra, sumando dos nuevos cargos por trata de personas y transporte con fines de prostitución relacionados con una mujer identificada como “Víctima-2”, por hechos que habrían ocurrido entre 2021 y 2024.

14 de abril

El artista volvió a declararse no culpable de los nuevos cargos.

25 de abril

El juez federal dictaminó que el video donde Combs agrede físicamente a su exnovia Cassie Ventura será presentado como evidencia ante el jurado.

Un fiscal reveló que Combs rechazó un acuerdo para declararse culpable.

5 de mayo

Comenzó la selección del jurado para el juicio federal de Sean Combs en una corte de Manhattan.

Con información de los periodistas Lisa France, John Miller, Elizabeth Wolfe, Eric Levenson, Denise Royal, Elizabeth Wagmeister, Lauren del Valle, Nicki Brown, Alli Rosenbloom, Kristina Sgueglia, Carlos Suarez y Sandra Gonzalez (CNN).