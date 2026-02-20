Carolina Arregui reaparece en la Gala de Viña 2026 tras la muerte de su esposo, Roy Sothers: “Las mujeres somos resilientes”

En su paso por la Gala de Viña 2026, la actriz chilena reapareció junto a su hija, Mayte Rodríguez, y compartió una reflexión sobre el duelo y la fortaleza: “Hay que sobreponerse a las adversidades”.

La actriz chilena Carolina Arregui protagonizó uno de los momentos más comentados de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 al reaparecer en la alfombra roja del Sporting Club junto a su hija Mayte Rodríguez.

La presentación marcó una de sus primeras apariciones públicas de alta visibilidad desde la muerte de su esposo, el médico Roy Sothers, ocurrida en mayo de 2025, tras un cáncer de estómago.

El emotivo mensaje de la actriz

Durante la transmisión, Arregui fue consultada por José Antonio Neme sobre el proceso que ha enfrentado en los últimos meses.

“Las mujeres somos resilientes, tenemos fuerza, tenemos esa capacidad de salir adelante. Hay que sobreponerse a las adversidades y echarle para adelante porque para atrás no cunde”, afirmó.

Minutos después, su hija Mayte Rodríguez complementó sus palabras: “Lo más importante cuando uno tiene episodios difíciles es el amor. Es la contención de la familia”, cerró la también actriz, visiblemente emocionada.