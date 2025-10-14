Carnaval, música y colores: Estación Central celebra su Primer Encuentro Internacional de Murga

Durante este fin de semana en Estación Central se realizará el Primer Encuentro Internacional de Murga, una instancia para disfrutar de la música, el teatro y una colorida puesta en escena.

Un panorama ideal para este fin de semana será el Primer Encuentro Internacional de Murga en la comuna de Estación Central, un evento cultural y familiar que promete llenar de colores, alegría y música en vivo la Plaza El Cristo del Barrio Las Rejas.

El director de De Frente y Mano, Sebastián Díaz, contó cómo nació la iniciativa: “Fue una idea que se nos ocurrió junto a Pepe Santiago (cantor y coorganizador del evento), y hablamos con la Corporación Cultural de Estación Central, que inmediatamente nos abrió las puertas y se pusieron la camiseta. La verdad es que han aportado en todo”.

En esa línea, Díaz adelantó que el objetivo es consolidar un primer encuentro entre agrupaciones locales e internacionales, con la proyección de realizarlo cada año y hacerlo crecer.

“Esto viene a ser como una prueba piloto para ver cómo puede funcionar, y así el próximo año invitar a otra murga uruguaya, una argentina, una colombiana, una española… La idea es generar un antecedente para seguir realizándolo en los años posteriores con más países”, explicó.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, destacó el carácter abierto y comunitario de la actividad:“Este Primer Encuentro Internacional de Murga es una muestra de cómo, en conjunto con organizaciones sociales y culturales, podemos abrir espacios gratuitos y comunitarios que acercan el arte a las vecinas y vecinos”.

Cuándo y dónde

El evento se realizará este domingo 19 de octubre, desde las 16:00 horas, en la Plaza El Cristo del Barrio Las Rejas, en Estación Central.