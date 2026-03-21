BTS regresa con el concierto más grande de la historia de Corea: 260.000 fans celebran el “regreso del siglo” en el Palacio Gyeongbokgung

El grupo surcoreano ofreció un show gratuito ante una multitud récord para presentar su nuevo álbum "Arirang", que acumula más de 4 millones de pedidos anticipados. La producción incluyó un escenario en el histórico palacio, vestuarios tradicionales y un despliegue de seguridad con 10.000 efectivos.

(CNN) – Más de 260.000 personas se congregaron este sábado en la Plaza Gwanghwamun de Seúl para presenciar el esperado regreso de BTS, que ofreció un concierto gratuito de una hora en el marco del lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Arirang”.

El evento, transmitido en vivo por Netflix, marcó la primera presentación conjunta de los siete miembros en casi cuatro años tras finalizar su servicio militar.

Un regreso con sello cultural

La producción, dirigida por Hamish Hamilton (conocido por el Super Bowl), transformó el Palacio Gyeongbokgung en un escenario de vanguardia. Los miembros caminaron por el histórico “Camino del Rey” ataviados con diseños de Songzio, mientras los bailarines lucieron hanbok tradicional.

La jornada incluyó clásicos como “Dynamite” y temas nuevos, entre ellos “Body to Body”. Según estimaciones del banco IBK, el retorno de la banda generaría alrededor de US$1.930 millones, con “Arirang” superando ya los 4 millones de pedidos anticipados.

Seguridad y proyección global

La policía desplegó 6.000 oficiales y 4.000 efectivos de seguridad para gestionar la afluencia masiva. Fans internacionales viajaron desde EE.UU. y otros países, muchos ataviados con hanbok en honor a la temática del álbum, que toma su nombre de la canción folclórica coreana símbolo de resiliencia.

El regreso de BTS llega en un momento de expansión del K-pop, aunque analistas destacan que su “poder de marca” sigue siendo único en la industria. La gira mundial que comienza en abril recorrerá 34 regiones hasta marzo de 2027.