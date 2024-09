Brian May, el legendario guitarrista de Queen, sufrió un derrame cerebral “de la nada” y perdió el control de su brazo izquierdo

El músico de 77 años calmó a sus fanáticos explicando que se halla en proceso de recuperación. Y aunque ahora puede tocar la guitarra, dice que lo "castigaron" con una serie de restricciones y no puede conducir, salir ni subirse a aviones. May, en tanto, destaca por ser uno de los miembros fundadores de Queen junto a Freddie Mercury (voz), John Deacon (bajo) y Roger Taylor (batería).

El legendario guitarrista de Queen, Brian May, reveló haber sufrido un “pequeño derrame cerebral” que lo dejó sin control de su brazo izquierdo de manera temporal.

En un video publicado a través de su página web, el artista compartió detalles de lo que definió como un “contratiempo de salud” y aseguró que, actualmente, encuentra en proceso de recuperación.

“Estoy aquí para darles una buena noticia, creo”, comenzó contando el músico, que destaca por ser uno de los miembros fundadores de la agrupación junto a Freddie Mercury (voz), John Deacon (bajo) y Roger Taylor (batería).

“La buena noticia es que, pese a los acontecimientos de los últimos días, puedo tocar la guitarra. Lo que fue algo que llegó a ponerse en duda debido a ese pequeño contratiempo de salud del que les hablo, que pasó hace una semana, aproximadamente”, explicó.

May aseguró que el diagnóstico fue descrito como un “derrame cerebral menor” por los médicos que lo trataron. “De repente, de la nada, me quedé sin control alguno de este brazo (señalando el izquierdo). Tengo que confesar que me asusté un poco“, añadió.

El artista de 77 años agradeció públicamente al personal del hospital de Frimley (Reino Unido) por los “fantásticos cuidados y atención” que recibió; mencionando que fue trasladado de urgencia al centro asistencial, y con “luces azules intermitentes, todo”.

También admitió que prefirió no revelar el ictus en su momento para que la gente no sintiera lástima o se compadeciera de su situación. “Por favor, no lo hagan, porque van a saturarme los mensajes y odio eso”, aclaró.

Y aunque explicó que actualmente se encuentra bien, reconoció que lo “castigaron” con una serie de restricciones, y por lo mismo, no le es permitido “hacer prácticamente nada”: “Tengo prohibido salir, conducir, subirme a un avión, (hacer algo) que me eleve demasiado el ritmo cardíaco”.

Esta no es la primera vez que el ídolo del rock enfrenta problemas de salud.

En 2020, May sufrió un ataque al corazón que, según él, lo dejó “muy cerca de la muerte”. Por aquel entonces, describió su experiencia como “unos 40 minutos de dolor en el pecho y opresión, y esa sensación en los brazos y sudoración”.

Dicho ataque ocurrió en medio de un complicado proceso de recuperación de un desgarro en el glúteo mayor, causado por un “extraño accidente de jardinería” que le provocó un dolor que llegó a debilitarlo.

Pese a estos desafíos de salud, el guitarrista ha continuado con su carrera musical y en 2023, fue nombrado caballero por el Rey Carlos III por sus contribuciones a la música y la caridad.