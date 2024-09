Roger O’Donnell, tecladista de The Cure, revela que lleva casi un año luchando contra un cáncer de sangre “raro y agresivo”

Roger O’Donnell, tecladista de la destacada banda The Cure, reveló que, hace alrededor de un año, fue diagnosticado con “un tipo muy raro y agresivo de cáncer“.

El artista compartió la noticia a través de sus redes sociales el martes, en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de la Sangre. Un año después de haber sido diagnosticado.

“Es una buena oportunidad para hablar sobre estas enfermedades”, comenzó escribiendo.

“En septiembre del año pasado me diagnosticaron una forma muy rara y agresiva de linfoma. Había ignorado los síntomas durante unos meses, pero finalmente fui al médico y, tras la operación, el resultado de la biopsia fue devastador”, recordó el británico de 68 años.

En aquella fecha, se encontraba de gira Shows of a Lost World Tour junto a la banda, ad portas de comenzar el ala sudamericana. Se retiró de la misma en noviembre, por razones no especificadas en ese entonces.

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL

— Roger O’Donnell (@RogerODonnellX) September 1, 2024