James Darren, actor de “Gidget”, “Star Trek” y “TJ Hooker”, muere a los 88 años

Darren tenía un extenso currículum que abarcaba cine y televisión desde 1956, pero su papel en "Gidget" lo ayudó a alcanzar el estatus de rompecorazones.

(CNN) — James Darren, actor, director y cantante que tuvo su papel destacado de Moondoggie en la película de 1959 Gidget, murió este lunes a los 88 años, informó Variety.

El artista murió en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, según Variety, citando a su hijo Jim Moret, corresponsal jefe de Inside Edition. CNN ha solicitado comentarios a los agentes de Darren y Moret.

En respuesta a una publicación de la cantante Nancy Sinatra en la que le rendía homenaje a Darren en X , Moret respondió : “Nancy, mi padre te amaba. Muchas gracias por tus amables y cariñosas palabras”.

Según IMDb, Darren tenía un extenso currículum que abarcaba cine y televisión desde 1956. Pero su papel en Gidget lo ayudó a alcanzar el estatus de rompecorazones a los ojos de los cinéfilos adolescentes. En una entrevista de 2015 con la revista Los Angeles, le preguntaron cuándo se dio cuenta por primera vez de que era una sensación de Hollywood.

“El momento decisivo fue cuando estaba en un estudio en San Francisco y se corrió la voz de que yo estaba allí”, dijo Darren en la entrevista. “Miles de chicas gritaban en la entrada. Cuando tuve que salir del edificio, me tiraron al suelo y me arrancaron mechones de pelo. La policía tuvo que rescatarme y me llevó a la azotea hasta que las cosas se calmaron. Fue un caos total”.

En Gidget, Darren interpretó a Moondoggie, un surfista que rescata a la protagonista de un lecho de algas y acaba convirtiéndose en su interés romántico. También apareció en dos películas posteriores de Gidget: Gidget Goes Hawaiian de 1961 y Gidget Goes to Rome de 1963.

Darren también tuvo papeles secundarios en el programa The Time Tunnel, T.J. Hooker junto a su coprotagonista William Shatner y Star Trek: Deep Space Nine. También dirigió episodios de programas como Beverly Hills, 90210 y Melrose Place.

Nacido en Filadelfia, Darren estudió interpretación en Nueva York y finalmente firmó contrato con Columbia Pictures, informó Variety. Le sobreviven su esposa Evy, sus tres hijos y cinco nietos, según el medio.