Blake Lively demanda a Justin Baldoni, su compañero en “It Ends With Us”, por acoso sexual e iniciar “campaña” para manchar su imagen

La actriz de 37 años asegura que el comportamiento de su coprotagonista en el set de la película y durante la campaña promocional de la misma le causó “angustia emocional severa”. El abogado de Baldoni, en tanto, calificó las acusaciones de “falsas y escandalosas” y afirmó que fue Lively quien generó conflictos durante el rodaje.

Este sábado 21 de diciembre, Blake Lively presentó una demanda contra Justin Baldoni, su coprotagonista y director en la película It Ends With Us. En ella, acusa haber sido víctima de acoso sexual y un ambiente de trabajo hostil durante el desarrollo y posterior promoción de la producción.

Según los documentos legales, Lively afirma que el comportamiento de Baldoni le provocó “angustia emocional severa” y exigió medidas para evitar más incidentes durante el rodaje.

La denuncia que señala que, durante una reunión entre Lively, Baldoni, Sony Pictures y otras figuras, incluido Ryan Reynolds, esposo de la actriz y protagonista de la franquicia Deadpool, abordó las reclamaciones de Lively.

Entre las peticiones aceptadas figuraban evitar comentarios sobre su peso, no hacer referencias a su padre fallecido ni a temas sexuales en presencia del equipo.

También la exclusión de escenas explícitas fuera del guion previamente aprobado.

Además de lo señalado, la actriz de 37 años asegura que Baldoni habría iniciado una campaña para dañar su reputación tras el acuerdo, una acusación que el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, calificó de “falsa, escandalosa e intencionadamente salaz”.

En un comunicado compartido con People, Freedman acusó que las acciones de Lively buscaban “reparar su imagen negativa” ante el público, y añadió que la estrella habría generado tensiones en el set, amenazando con no presentarse a las grabaciones y ausentándose en el estreno de la película basada en el best-seller de Colleen Hoover.

En declaraciones a The New York Times, Lively expresó esperanza en que su acción legal “exponga estas tácticas de represalia y proteja a otras personas”.

Por su parte, Baldoni no ha hecho comentarios públicos al respecto.

Los rumores de tensiones en el set de It Ends With Us surgieron meses antes.

Durante la gira promocional, ambos actores evitaron posar juntos, y Lively, junto a otras figuras del elenco, dejó de seguir a Baldoni en redes sociales.

Detrás de la polémica

It Ends With Us cuenta la historia de Lily Bloom (Lively), quien supera una infancia traumática marcada por los malos tratos para hacer realidad su sueño de abrir una floristería de adulta.

Pronto, conoce a Ryle Kincaid (Baldoni), con quien tiene una intensa conexión. A medida que la pareja se enamora más profundamente, Lily empieza a atestiguar patrones preocupantes que le recuerdan a la relación de sus padres.

La película, que en Chile se estrenó el 15 de agosto de 2024 bajo el título Romper el círculo, promocionaba carteles de Lively con flores, con eslóganes como “Rompemos el patrón o el patrón nos rompe a nosotros” y “Amamos. Rompemos. Recogemos los pedazos”.

Pero un post compartido por la cuenta de Instagram de la película junto con la distribuidora Sony Pictures el día del estreno, con el pie de foto “lleva a tus amigos y ponte conjuntos florales”, provocó la ira en usuarios que criticaron ese mensaje como “insensible” y una “enorme decepción”.

En ese entonces, CNN se puso en contacto con representantes de Lively y Sony Pictures para obtener sus comentarios al respecto.

