Blake Lively recibe críticas por “incómoda” entrevista de 2016: Periodista dice “haber querido renunciar” tras el encuentro

En plena promoción de la película "It Ends With Us", Blake Lively ha generado polémica en redes sociales tras viralizarse el video de una entrevista pasada. "¿No está bien felicitar a alguien por su embarazo o preguntarle a otra mujer por el vestuario que lleva puesto en una película?", cuestionó la reportera tras la pieza, que calificó la conversación con la actriz como una "pesadilla".

Blake Lively, quien por estos días lleva a cabo la promoción de la película It Ends With Us, inspirada en el best-seller de Colleen Hoover y dirigida por Justin Baldoni, se halla en el centro de la polémica.

La actriz fue recientemente acusada de haber hecho pasar a una periodista por “la entrevista más incómoda de su vida” hace algunos años. El momento fue registrado en un clip que ya acumula casi 2 millones de visitas.

“¿No está bien felicitar a alguien por su embarazo o preguntarle a otra mujer por el vestuario que lleva puesto en una película?“, cuestiona aún la reportera.

¿Qué pasó?

El video data de 2016 —aunque fue publicado el 10 de agosto de este año— y tuvo lugar en medio de las entrevistas de promoción de Blake Lively y la también actriz Parker Posey a dúo para la película Café Society, dirigida por Woody Allen.

La reportera en cuestión es Kjersti Flaa, de 51 años y origen noruego, cuya queja en contra de la actriz se viralizó luego de publicase el encuentro en su canal de YouTube el pasado 10 de agosto y le pusiera por título “Esta entrevista con Blake Lively me hizo querer renunciar a mi trabajo”.

Desde su creación en 2009, Flee ha adquirido reconocimiento en la plataforma gracias a sus conversaciones con distintas estrellas de Hollywood.

Su red, en tanto, cuenta con más de 500 videos y casi 100 mil suscriptores, por lo que el intercambio con Lively no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Lively, de 36 años, alcanzó fama internacional como una de las estrellas de Gossip Girl (2007-2012), exitoso drama adolescente en el que se puso en los zapatos de la fashionista neoyorquina Serena van der Woodsen.

Recientemente, Lively hizo historia cinematográfica junto a su esposo, el también actor Ryan Reynolds (Deadpool y Wolverine), como el primer matrimonio de Hollywood en liderar la taquilla en conjunto en más de tres décadas; un récord que no se lograba desde 1990, con Duro de matar 2 (Bruce Willis) y Ghost (Demi Moore).

Un extracto de la conversación, traducido

Al inicio del registro, se ve a Flaa felicitar a Lively por su embarazo con la frase “Felicidades por tu pequeño bultito”, a lo que la actriz responde: “Felicitaciones por tu pequeño bultito”, en una actitud que ha sido tildada como condescendiente por usuarios de redes sociales.

“¿Te gustó la película? ¿Eres fan de Woody Allen?”, pregunta Posey a la reportera segundos después de que Lively haga un juego de palabras con la canción My Humps, de la banda Black Eyed Peas.

“Amo la mayoría de sus películas y esta, en particular, fue muy increíble en términos visuales“, responde la noruega. “¿Le gustó usar ese tipo de vestimenta?”.

“Sí”, afirma Posey. “¿Y sabes algo? Al trabajarlo de manera digital…”.

Antes de que siga hablando, Lively interrumpe la conversación.

“Todo el mundo quiere hablar de la ropa”, comenta la protagonista de It Ends With Us, enfocando la vista solo en su compañera de reparto e ignorando a la periodista. “Pero me pregunto si también le harían preguntas a los hombres (del reparto de actores de Café Society) con respecto a la ropa“.

“Yo sí lo haría”, aclara la periodista rápidamente; sin embargo, su comentario no provoca reacción alguna en las intérpretes. Entonces, comienzan a opinar, entre sí, acerca de las piezas de vestuario utilizadas por sus compañeros Jesse Eisenberg y Corey Stoll durante el rodaje.

“Hay mucha calidez en todo”, menciona Posey, finalmente.

“Sí, no son solo las mujeres quienes visten la ropa”, reitera Lively, sin mirar a la periodista hasta agregar: “Pese a que es a las mujeres a quienes se les conversa sobre eso“.

