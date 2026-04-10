Biopic de Michael Jackson gastó US$15 millones en nuevos rodajes para eliminar escenas sobre acusaciones de abuso

La producción de "Michael" descubrió tarde que una cláusula del acuerdo con la familia de Jordan Chandler impedía representar al niño en la película. El filme terminará ahora con el cantante en la cima de su carrera, durante el éxito del álbum "Bad".

La esperada película biográfica sobre Michael Jackson, titulada “Michael”, invirtió 15 millones de dólares en nuevos rodajes luego de que la producción confirmara que no podía incluir escenas relacionadas con los cargos legales contra el cantante.

Según informó Variety, el tercer acto del filme originalmente se centraba en las acusaciones de agresión sexual que enfrentó la estrella, pero una cláusula en el acuerdo alcanzado con la familia de Jordan Chandler en 1994 impedía representar al menor en la pantalla.

Reestructuración del tercer acto

El rodaje adicional duró 22 días y fue cubierto por el patrimonio de Jackson, según la publicación. La película, protagonizada por el sobrino del cantante, Jaafar Jackson, y con estreno previsto para el 22 de abril en el Reino Unido, culminará ahora en el apogeo artístico del “Rey del Pop”, durante el éxito del álbum “Bad”.

La tensión dramática recaerá en la relación de Jackson con su padre Joe, interpretado por Colman Domingo. El patrimonio del artista ha negado consistentemente todas las acusaciones de abuso en su contra.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​