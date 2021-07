Billie Eilish acaba de lanzar el quinto adelanto de su segundo álbum de estudio, Happier Than Ever, que llegará a los oídos de sus seguidores el 30 de julio.

Tanto la letra como el video de NDA vuelven a la faceta más oscura de la cantante estadounidense.

El título hace referencia a un “acuerdo de confidencialidad” (non-disclosure agreement) y explora las dificultades de la fama a temprana edad.

Esto dice parte de la letra: “compré una casa secreta cuando tenía diecisiete / No he tenido una fiesta desde que recibí las llaves / Vino un chico lindo, pero no pudo quedarse / Al salir le hice firmar un acuerdo de confidencialidad“.

Lee también: Lana del Rey adelanta portada y canción de su nuevo disco “Blue Banisters”

El video fue dirigido por la misma Billie y grabado como plano secuencia.

En él, la artista de 19 años camina sola en la oscuridad de la noche, acechada por sombras y con una serie de autos esquivándola.

En la letra también hace referencia a un acosador y a la idea de cambiar de carrera en un lugar “donde pueda desaparecer”.

NDA llega tras Therefore I Am, My Future, Your Power y Lost Cause.

Mira el video a continuación: