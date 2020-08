Una noble causa llevó al músico chileno Beto Cuevas a impulsar un proyecto inusual, nacido desde la espontaneidad propia del confinamiento que se vive en el mundo por la pandemia: dar forma a una cumbia creada por un Marujita, una vigorosa abuela y tarotista de la comuna de Ñuñoa.

“La conocemos con mi familia hace un tiempo. Mi hermana me contó que habló con ella para saber cómo esta por esta situación de la pandemia y le dijo que estaba muy bien, contrariamente a lo que escuchamos de todo el mundo, que estaba siendo muy creativa, que estaba pintando, y que incluso había escrito una cumbia”, cuenta el ex líder de La Ley a CNN Chile y CHV Noticias, desde su residencia en Los Ángeles.

Cuando tuvo acceso a la canción, Beto se dio cuenta que la canción tenía potencial. Con la ayuda de su hijo y su mánager, Estela Mora, lograron concretar la grabación del tema, sumando como invitados a unos especialistas en el género: Los Auténticos Decadentes.

Así nació la Cumbia del Encierro, un pegajoso single que invita a los oyentes a enfrentar la crisis sanitaria de forma positiva y buscar la alegría en las cosas que a cada persona le gusta hacer.

“Es un brote de creatividad de una joven de 88 años. Una persona de 88 años que nos venga a enseñar a los que somos más jóvenes que hay que tener un buen espíritu y tratar de pasarla bien en las circunstancias que sean, me parece que es una gran enseñanza, y ademas, nos permite la posibilidad de poder recordarle a todo el mundo que los adultos mayores son muy importantes“, sostiene Cuevas, quien con este tema se comprometió a donar todo lo recaudado con los derechos de la canción a Fundación Las Rosas.

La cumbia no solo permitió a Beto salir del confort del pop y rock que son parte de su identidad artística. También significó un proyecto extra a las actividades caseras que ha venido realizado en su casa en Los Ángeles, Estados Unidos, ante la pausa en sus giras producto de la pandemia.

Según reconoce el artista, este proceso “no ha sido fácil, pero para mí tampoco ha sido tan difícil en el sentido de que soy un poquito ermitaño (…) He aprendido a crecer dentro de espacios limitados, porque a veces estás de gira, está lleno de gente afuera y no tienes esa libertad para salir a caminar. Entonces, mi mundo interno es muy grande”.

Con respecto al mundo post pandemia, Cuevas cree que esto “nos va a hacer un poco más humildes con respecto a esa soberbia de que ‘yo lo puedo todo en este mundo y podemos hacer lo que queramos’. De partida, venimos desde hace mucho tiempo tratando muy mal al planeta, y sin leyes concretas para cuidarlo y regenerarlo. Creo que esta pandemia ha venido justamente a hacer eso, nos ha venido a chantar un poquito la moto y apreciar. Por ejemplo, aquí en Los Ángeles, que es una ciudad contaminada, miro para afuera las montañas y se ve todo”.

Asimismo, desde su perspectiva de migrante en el Estados Unidos de Trump, Cuevas espera que las cosas cambien de cara a las próximas elecciones: “Hay un racismo implícito en esta sociedad que tiene que cambiar, y lamentablemente, el gobierno de este país no lo está haciendo. Es más, pareciera que lo fomenta, porque el presidente ni siquiera se ha pronunciado acerca de estas personas y que son seres humanos y que han sido abatidos (en referencia a los casos de George Floyd y Jacob Blake).

“Creo que la oportunidad que tiene este país es en las votaciones de noviembre, que ojalá saquen a este presidente y pongan a un gobierno que, no se si sea el mejor, pero por lo menos van a haber ciertas cosas que se van a poder regularizar, y creo que es muy importante para que el mundo evolucione, porque si seguimos con estas cosas de que ‘este país es de nosotros’, y que ‘las personas de otras razas son extranjeros’, no va a prosperar. Este país está perdiendo su lugar en el mundo, su liderazgo, por este retroceso con este gobierno”, complementa.

En el caso de Chile, el autor de éxitos como Mentira y El Duelo valora la realización del plebiscito para una nueva Constitución: “Me parece que es muy importante que la gente se pronuncie y si la mayoría de la gente quiere que haya cambios claro, que haya una evolución y una reforma en esta Constitución y que se regularicen muchas cosas, porque también la balanza siempre se va para el mismo lado. O sea, la gente que son los que tienen todos los recursos se terminan llevando todo, no pagan impuestos como deberían hacerlo, los evaden, hacen sus arreglines mientras la gente trabajadora, que realmente lleva el país adelante, está por el suelo”.

“Es simplemente una olla a presión, y es muy importante que las personas que están dirigiendo los países escuchen al pueblo, escuchen a la gente y que sean justos. Yo soy apolítico, no me gusta militar por un lado o por otro, pero me parece que cuando las cosas son injustas hay que decirlas”, concluyó.