Bad Bunny en el Super Bowl 2026: ¿Dónde y cuándo ver el show de mediotiempo?

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl, que se realizará en California, tendrá una duración aproximada de 13 minutos y aún se desconoce quiénes serán los invitados que convertirán el escenario en una “gran fiesta”.

Durante el jueves, Bad Bunny entregó parte de la información sobre su presentación de medio tiempo en el Super Bowl LX durante la conferencia de prensa previa al show; sin embargo, el cantante evitó revelar quiénes serán sus invitados o entregar detalles de su puesta en escena.

Lo que sí adelantó fue que convertirá el escenario del Super Bowl en “una gran fiesta”, con una fuerte presencia de la cultura de su país natal, Puerto Rico, e incluirá canciones de su galardonado álbum “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Además de Bad Bunny, se presentará la reconocida banda Green Day al inicio del partido, a las 19:00 horas.

¿Cuándo se realizará el Super Bowl?

El encuentro entre Seattle Seahawks y New England Patriots se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara.

La edición número sesenta del Super Bowl comenzará a las 20:00 horas en Chile; no obstante, se estima que el espectáculo del artista urbano iniciará más tarde, entre las 22:00 y las 22:30 horas.

¿Dónde puedes ver la transmisión del Super Bowl?

El show y el partido completo serán transmitidos en vivo desde Estados Unidos a través de las siguientes plataformas en Chile: