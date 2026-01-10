Bad Bunny homenajea a Víctor Jara en el Estadio Nacional durante su primer concierto en Chile

En la primera de sus tres presentaciones en el Estadio Nacional, Bad Bunny sorprendió al público al incluir un homenaje a Víctor Jara, interpretando El derecho de vivir en paz en un recinto marcado por la memoria histórica, donde la música volvió a dialogar con el pasado y los derechos humanos.

La primera noche de Bad Bunny en el Estadio Nacional dejó una escena que trascendió el espectáculo musical. En medio de un recinto colmado, el artista puertorriqueño incorporó un gesto inesperado que conectó la masividad del pop contemporáneo con una de las figuras más representativas de la memoria cultural chilena: Víctor Jara.

Sin anuncio previo ni introducción extensa, uno de los integrantes de la banda interpretó los acordes de El derecho de vivir en paz utilizando una mandolina.

Bastaron apenas unos compases para que el público reconociera la melodía y la transformara en un coro colectivo, convirtiendo el estadio en un espacio de resonancia histórica más que en un simple escenario de conciertos.

El momento se produjo durante el tramo inicial del espectáculo, que abrió con La Mudanza y continuó con Callaita, en una versión adaptada para el show en vivo. Antes de retomar el repertorio habitual con Pitorro de coco, el homenaje se instaló como una pausa cargada de significado dentro de una puesta en escena marcada por la energía y el despliegue técnico.

Durante la jornada, Bad Bunny también se refirió al simbolismo de comenzar el año 2026 en Chile, subrayando que su presencia en el país no respondía al azar, sino a una decisión consciente dentro de su recorrido artístico.

La elección del Estadio Nacional otorgó al gesto una dimensión adicional. El recinto fue utilizado como centro de detención y tortura tras el golpe de Estado de 1973, y hoy es reconocido como un sitio de memoria. En ese contexto, la evocación de Víctor Jara —asesinado en ese mismo lugar— reforzó la carga histórica del momento, enlazando música popular, memoria y derechos humanos ante miles de personas.